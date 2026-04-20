Ömer Halis Recep Yarı Finale Yükseldi

MİLLİ güreşçi Ömer Halis Recep Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 55 kiloda ilk maçını bay geçen Ömer Halis Recep, çeyrek finalde İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükselen üçüncü sporcu oldu.
