Omurilik Felci Tedavisine Destek İçin Koşu Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Omurilik Felci Tedavisine Destek İçin Koşu Etkinliği

Omurilik Felci Tedavisine Destek İçin Koşu Etkinliği

Omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run etkinliği, 5 Mayıs Pazar günü İstanbul'da gerçekleşecek. Etkinlik öncesi 30 Nisan'da adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye'de hazırlık koşusu yapılacak. Geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen etkinlikte 4.7 milyon euro bağış toplanmıştı.

18.04.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden Wings for Life World Run'a sayılı günler kaldı. 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyanın iyilik için aynı anda koşacağı etkinlik öncesi 30 Nisan Salı günü adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye'de hazırlık koşusu yapılacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, "İyilik koşusu" Wings for Life World Run'a sayılı günler kaldı. 30 Nisan Salı günü saat 19.30'da Suadiye'de adidas Runners İstanbul ekibiyle hazırlık koşusu düzenlenecek olan etkinliğin kayıtları wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor. Wings for Life World Run 2024'e App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. App Run'da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebilecek.

30 Nisan'da adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye'de saat 19.30'da düzenlenecek olan Wings for Life World Run Hazırlık Koşusu'nun ardından 4 Mayıs Cumartesi günü Bebek sahilde saat 16.00'da etkinliğe ısınma koşusu gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen ve 92 milletten 161 bin 892 koşucunun bir araya geldiği Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağına bu yıl 5 Mayıs Pazar günü İstanbul Kuruçeşme, 2 bin 500 kişinin katılımıyla ev sahipliği yapacak. Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin'de ise yine yerel koşu grupları ile organize edilecek fiziksel koşular da gerçekleşecek. Wings for Life World Run'da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara geçtiğimiz yıl 4.7 milyon euro bağış toplanmıştı. Wings for Life World Run 2024 kayıtları wingsforlifeworldrun.com adresinden yapılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Suadiye, Adidas, Etkinlik, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Omurilik Felci Tedavisine Destek İçin Koşu Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nda 25 takımın 23'ü olimpiyata seçilecek
    11:19 Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nda 25 takımın 23'ü olimpiyata seçilecek

    Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da yapılacak Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının 23'ünün seçileceği bir yarışma olduğunu söyledi. Çintimar, bu yarışmada olimpiyata yaklaşık 80 kota verileceğini de dile getirdi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Sedir Mahallesi'nde Çocuk Kreşi Açtı
    11:15 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sedir Mahallesi'nde Çocuk Kreşi Açtı

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sedir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 100. Yıl Spor Kompleksi bünyesinde Sedir Çocuk Kreşi'ni açtı. Kreş, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim ve sosyal etkinlik imkanları sunuyor.

  • Zonguldak'ta Bisiklet Etkinliği Düzenlenecek
    11:08 Zonguldak'ta Bisiklet Etkinliği Düzenlenecek

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet turizmi ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve BAKKA iş birliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde bisiklet etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, panel, çalıştay ve bisiklet turu olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşacak ve bölgede ekoturizmin, doğa sporlarının ve sürdürülebilir turizmin gelişimi ile bisiklet rotalarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

  • Çocukluğunda izlediği müsabakalardan esinlenip boksa başladı, Avrupa 3.'sü oldu
    11:03 Çocukluğunda izlediği müsabakalardan esinlenip boksa başladı, Avrupa 3.'sü oldu

    Adana'da çocukken izlediği boks müsabakalarından esinlenerek boksa başlayan 18 yaşındaki milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu. Adana'dan dünya şampiyonu olarak çıkmayı hedefleyen Tekdemir, Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.

  • Amasra'da sörf yapan şahıs sahil güvenliği alarma geçirdi
    11:03 Amasra'da sörf yapan şahıs sahil güvenliği alarma geçirdi

    Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.

  • İbrahim Akdağ: Fenerbahçe maçını kazanarak taraftarı mutlu etmek istiyoruz
    10:59 İbrahim Akdağ: Fenerbahçe maçını kazanarak taraftarı mutlu etmek istiyoruz

    EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi. İbrahim, ligde son 2 haftada doğru oynayarak galibiyetler aldıklarını belirtti ve defansın önemine vurgu yaptı. Fenerbahçe maçının zorlu olacağını dile getiren İbrahim, taraftar desteğinin önemli olduğunu ve rekabet ortamının takımda olduğunu ifade etti.

  • Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK'yı konuk edecek
    10:58 Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK'yı konuk edecek

    Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Altay, yarın Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Altay, son 6 haftadır kazanamamasına rağmen rakibini yenerek moral bulmayı hedeflerken, Manisa FK ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Manisa FK 3-0'lık skorla kazandı.

  • Sivas'ta düzenlenen U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
    10:57 Sivas'ta düzenlenen U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

    Sivas'ta Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 56 ilden 175 kulüp ve 900 sporcu katıldı. Sivas Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde şampiyon olurken, Çorum İl Milli Eğitim ikinci, Antalya Cengiz Elbeye ise üçüncü oldu.

  • Antalya'da Yağlı Güreş Sezonu Hazırlıkları Hızlandı
    10:54 Antalya'da Yağlı Güreş Sezonu Hazırlıkları Hızlandı

    Antalya'da yetişen başarılı pehlivanlar, yağlı güreş sezonuna hazırlanmak için antrenmanlara başladı. Kumluca Güreşleri'ne katılacak pehlivanlar, yağlı antrenmanlarla form tutuyor. Antrenör Kemal Yılmaz, sezon için iyi bir hazırlık yaptıklarını belirtirken, başpehlivan Orhan Okulu ise Kırkpınar'da birinci olmayı hedeflediğini söyledi.

  • Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı Uluslararası Şampiyonaya Katılacak
    10:53 Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı Uluslararası Şampiyonaya Katılacak

    Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılacak olan Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı'nın Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Şampiyonası'na katılacağını duyurdu. Milli takım, 1 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek ve 3-5 Mayıs tarihleri arasında şampiyonada mücadele edecek. Türkiye'nin bu branşta adını dünyaya duyurması hedefleniyor.

  • Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger'in sevinci olay oldu
    10:49 Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger'in sevinci olay oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanına çıktı. İlk maç berabere bitmiş ve penaltılara kalmıştı. Son penaltıyı kullanan Real Madrid'in savunmacısı Antonio Rüdiger, takımını yarı finale taşıdı. Rüdiger'in sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.


10:48 Küresel kriz onları da vurdu Ünlü çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti Küresel kriz onları da vurdu! Ünlü çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti
10:37 Yeni başkan talimat verdi Zabıtalar Patnos’taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor
09:59 5 metrelik mağarada facia Gazdan zehirlenen 3 defineci hayatını kaybetti 5 metrelik mağarada facia! Gazdan zehirlenen 3 defineci hayatını kaybetti
09:11 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank’a satıldı 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı
03:53 ABD’de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz
10:49 Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger’in sevinci olay oldu Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger'in sevinci olay oldu
10:39 Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı
10:34 Yakılan Afgan madencinin böbreğine ne oldu Korkunç şüphe otopside ortaya çıktı Yakılan Afgan madencinin böbreğine ne oldu? Korkunç şüphe otopside ortaya çıktı
10:26 “Halkı tedirgin ediyorsun“ yorumları Naci Görür’ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar "Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?
10:16 Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım
09:46 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş
09:20 Azra Akın ikinci kez anne oldu Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi
09:16 Interpol’ün aradığı Rus İzmir’de yakalandı Interpol'ün aradığı Rus İzmir'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 11:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Omurilik Felci Tedavisine Destek İçin Koşu Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement