Onana, Beşiktaş\'ı 2-0 yenen Trabzonspor\'un Trabzon halkına başarı hedefini açıkladı

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Beşiktaş galibiyetinin ardından takım olarak doğru yönde ilerlediklerini belirterek sezon sonunda Trabzon'a ve Trabzon halkına güzel bir başarı armağan edebileceklerine inandığını söyledi.

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın kalecisi Andre Onana, açıklamalarda bulundu. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Onana, "İyi bir takıma karşı harika bir maç yaptık. Pek çok da şans bulduk aslında ama bazılarını yapabildik, bazılarını da yapamadık. Aslında bizim için bu bugün önemli de bir adım oldu. Doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

"Trabzon halkına güzel bir başarı armağan edebiliriz"

Takım olarak her geçen gün gelişmeye devam ettiklerini ifade eden Onana, "Biz her gün gelişerek, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz ve bu ayrıca böyle yapmaya devam ederek de ben Trabzon için güzel bir şey başarıp bunu Trabzon halkına armağan edebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Sezon sonunda önemli bir başarı elde etmek istediklerini vurgulayan Onana, "Aslında bugün takımın tamamının performansı sezon sonunda hepimiz adına büyük bir şeyi başarmak adınaydı. Tabii bu büyük bir sorumluluk. Hepimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Burada taraftarlarımızın önünde bu sorumluluğumuzun farkında olarak, bilerek de performans sergiliyoruz. Biz bu şekilde çalışmaya devam edip sezon sonu ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.