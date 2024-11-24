Onur Talay'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Onur Talay'dan Hakem Eleştirisi

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Bodrum FK Sözcüsü Talay, rakip lehine kullanılan takdir haklarından ve yaşanan haksızlıklardan bahsetti.

24.11.2024 01:31
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- Onur Talay: "Tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor"

MUĞLA - Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hem iç saha maçlarımızda hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor" dedi

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, "Kırmızı karta kadar herkes bütün oyunu dengeli bir şekilde devam ediyordu ama ancak kırmızı kart neticesinde maalesef oyun biraz bizim aleyhimize değişti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Benim dikkatimi çekmek istediğim bir diğer nokta var. Özellikle takdir hakları noktasında 12-13 haftadır ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem iç saha maçlarımızda hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor. Hakem arkadaşlarımızın işi de çok zor, mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde yönetim gösterme gayreti içerisindeler. Ama takdir edersiniz ki kamuoyunun takdirine bırakıyorum bunu, maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor. ve bu noktada ilgili arkadaşlarımız, ilgili federasyondaki kişiler, eminim ki daha adaletli bir yönetim gösterilmesi noktasında adımları atacaklardır diye umut ediyorum. Bundan sonrasında yani arkadaşlarımı, genç arkadaşlarımı oyun için, mücadele için tebrik ediyorum. Yeni kurulmuş bir takımız. Yani 4 senede 3 lig atlamış bir takımdan bahsediyoruz, ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yatırımlarımız da devam edecek. Yani bu noktada takımı iyileştirme yönünde, Volkan hocamızın vereceği direktifler noktasında yeni transferler de aramıza katılacak. Ama elbette oyun sahada oynanıyor ve bu sahada oynanan oyun neticesinde de bir adaletli yönetim olmadığı takdirde, bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu, bugünün bahanesi değil, hani kırmızı karttır vesairedir. Ben bunu bir bahane olarak sunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu noktaya tüm arkadaşlarımın ve tüm futbolcu arkadaşlarımın emeklerini boşa çıkartılacak bir yönetim sergilendiğinde de bu kadar emek boşa gidiyor" diye konuştu.

Onur Talay\'dan Hakem Eleştirisi
Kaynak: İHA

Galatasaray, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur Talay'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika

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