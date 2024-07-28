Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, farklı illerden 950 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonanın son gününde sporcular dereceye girmek için mücadele etti ve ödüller sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtirken, dereceye giren sporcuların Türkiye Sporcu Eğitim Merkezlerine sınavsız giriş hakkı elde edeceklerini açıkladı. Ordu güreş takımı ise organizasyonda ikinci sırayı alarak 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ve desteklerinden dolayı Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ileten Genç, Ordu'nun güzel bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptığını vurguladı.

28.07.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Farklı illerden 950 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyona, sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine Ordu'nun çok güzel bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptığını belirterek, şampiyonanın sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Burada dereceye giren sporcuların Türkiye Sporcu Eğitim Merkezlerine sınavsız girme hakkını elde edecekleri bilgisini veren Genç, başarılı sporcuları tebrik etti.

Ordu güreş takımının organizasyonu takım halinde ikinci tamamladığını da aktaran Genç, sporcuların 1 altın ve 3 bronz madalya kazandığını kaydetti.

Genç, organizasyonun Ordu'da yapılmasına gayret gösteren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na teşekkür ederek, ayrıca destekleri için Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Mehmet Hilmi Güler, Muammer Erol, Şeref Eroğlu, Mustafa Genç, Gençlik, Türkiye, Spor, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 17:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement