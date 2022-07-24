Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi - Son Dakika
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Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi

24.07.2022 17:45
Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Altınordu ilçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, 22 ilden 410 sporcu katıldı.

Sporcular, dün başlayan organizasyon çerçevesinde farklı kategorilerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

Parkuru ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, karışık bayrak yarışının startını vererek, sporculara başarılar diledi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

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Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı Ordu'da 'Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması' düzenlendi Ordu'da 'Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması' düzenlendi
Kaynak: AA

Altınordu, Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi - Son Dakika

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