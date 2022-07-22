Ordu Oral-B Triatlonu yarın başlayacak - Son Dakika
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Ordu Oral-B Triatlonu yarın başlayacak

22.07.2022 13:57
Ordu Oral-B Triatlonu yarın başlayacak

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlon yarışları yarın başlayacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlon yarışları yarın başlayacak.

Altınordu ilçesi sahilinde, Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek etkinliğe, farklı illerden yaklaşık 410 sporcunun katılması bekleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, belediyenin meclis salonundaki tanıtım toplantısında, geçen senelerden daha güzel bir katılım olacağına inandıklarını söyledi.

Kentin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in kendilerine söylediği direktifler doğrultusunda triatlona güzel bir ev sahipliği yapabileceğini belirten Atik, hem doğa hem de çevresel anlamda çok uygun bir yer olduğu için triatlon yarışlarını düzenli olarak burada yapma kararı aldıklarını anlattı.

Atik, emeği geçen ve katılım gösterecek herkese teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ise ev sahipliğinden dolayı tüm ilgililere teşekkürlerini iletti.

Ordu'nun her geçen gün kendileri için çok daha değerli bir hale geldiğini vurgulayan Baş, "Bu yıl planlama, yarış olarak düşündüğümüz Karadeniz iş birliği çerçevesinde Karadeniz'e komşu ülkelerle ikili bir uluslararası organizasyon yapmayı düşünüyorduk ama Rusya- Ukrayna savaşından dolayı maalesef bunu gerçekleştirme şansımız olmadı. Önümüzdeki yıl inşallah bu projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de büyük bir organizasyonun daha yapılacağı kentte, spor organizasyonları anlamında son yıllarda büyük bir ivmenin yakalandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu Oral-B Triatlonu yarın başlayacak - Son Dakika

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