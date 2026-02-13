Ören'den Sağduyu Çağrısı - Son Dakika
Ören'den Sağduyu Çağrısı

Ören\'den Sağduyu Çağrısı
13.02.2026 12:19
Trabzonspor Divan Başkanı Ören, Fenerbahçe maçı öncesi tribünlerde coşku ve dayanışma istedi.

TRABZONSPOR Divan Başkanı Ören, yarın oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı öncesi sağduyu çağrısında bulunarak, "Tribünlerde yükselen sesin öfke değil coşku, gerilim değil dayanışma olmasını; sahada konuşanın yalnızca futbol olmasını istiyoruz" dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, yarın oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması öncesi kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu. Divan Başkanı Mahmut Ören imzasıyla yayımlanan açıklamada, sporun birleştirici yönüne dikkat çekilerek, karşılaşmanın Trabzonspor'un değerlerini ve duruşunu yansıtacağı vurgulandı. Ören, sporun rekabetin ötesinde insanları aynı duyguda buluşturan evrensel bir dil olduğunu belirterek, "Ne yazık ki son haftalarda art arda takım otobüsümüze ve başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, bu ruhla bağdaşmayan ve bizleri derinden üzen olaylar olarak hafızalara kazınmıştır. Divan Başkanlık Kurulu olarak yaşanan bu hadiselerle ilgili tepkimizi kamuoyuyla açıkça paylaştık; sürecin ve bu çirkin hadiselerin de yakın takipçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Unutulmamalıdır ki; şiddetin hiçbir türüne ne susarız ne de onay veririz" diye konuştu.

'TRABZON'A YAKIŞIR BİR MİSAFİRPERVERLİĞE DAVET EDİYORUM'

Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın yalnızca bir futbol müsabakası olmadığına işaret eden Ören, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşma, yalnızca bir futbol müsabakasından öte; Trabzonspor'un değerlerini, duruşunu ve kültürünü tüm Türkiye'ye bir kez daha göstereceğimiz önemli bir karşılaşmadır. Bu nedenle tüm taraftarlarımızı ve bordo-mavi renklere gönül vermiş herkesi sağduyuya, centilmenliğe ve Trabzon'a yakışır bir misafirperverliğe davet ediyorum. Tribünlerde yükselen sesin öfke değil coşku, gerilim değil dayanışma olmasını, sahada konuşanın yalnızca futbol olmasını istiyoruz."

'EMEĞİN VE MÜCADELENİN HAFIZALARDA YER ETTİĞİ BİR AKŞAM'

Ören, tribünlerde öfke yerine coşku ve dayanışmanın hakim olması gerektiğini ifade ederek, "Dileğimiz şiddetin ve provokasyonların değil, emeğin, mücadelenin ve oyun estetiğinin hafızalarda yer ettiği bir akşamdır. Hakem kararlarının değil, oyunun ritminin polemiklerin değil, futbolun zarafetinin konuşulduğu bir 'futbol resitali' izlemek istiyoruz. Trabzonspor ruhu zor zamanlarda sergilenen sağduyu, vakar ve sorumluluk bilinciyle ölçülür" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

