Orkun Kökçü\'den ağızları açık bırakan gol

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya Orkun Kökçü'nün attığı nefis gol damga vurdu. Mücadeleyi 1-0 önde götüren Beşiktaş, 65. dakikada serbest vuruş kazandı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, neredeyse sıfırdan kullandığı serbest vuruşta dar açıdan müthiş bir şut çıkarıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Gençlerbirliği filelerini havalandıran Orkun Kökçü, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan (Aralık 2022 vs Adana Demirspor) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
Bu sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 30 maça çıkan milli oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 6 gol atarken, 7 golün de pasını vermeyi başardı.
