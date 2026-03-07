Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Orkun Kökçü\'den derbinin ardından zehir zemberek sözler
07.03.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinin ardından hakem kararlarını eleştirdi. Kökçü, Leroy Sane'nin ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek ''İlk yarıda atılacak kişi, ikinci yarı atıldı'' dedi.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, hakem kararlarını eleştirdi.

''İLK YARIDA ATILACAK OYUNCU İKİNCİ YARIDA ATILDI''

Leroy Sane'nin ilk yarıdaki pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade eden Orkun, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı. Atılması gerektiğinden 1 saat sonra atılıyor." dedi.

''HEP BİZE KARŞI OLUYOR''

Eleştirilerine devam eden Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." sözlerini sarf etti.

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:04
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbi bitmeden olay hamle
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:34:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.