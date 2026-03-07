Orkun Kökçü\'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, hakem kararlarını eleştirdi.
Leroy Sane'nin ilk yarıdaki pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade eden Orkun, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı. Atılması gerektiğinden 1 saat sonra atılıyor." dedi.
Eleştirilerine devam eden Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." sözlerini sarf etti.
