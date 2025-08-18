Orkun Kökçü: Galibiyet sevindirici ama daha iyisini yapmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Orkun Kökçü: Galibiyet sevindirici ama daha iyisini yapmalıyız

Orkun Kökçü: Galibiyet sevindirici ama daha iyisini yapmalıyız
18.08.2025 01:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'sü, Eyüpspor galibiyetinden memnun ancak oyunlarının gelişmesi gerektiğini belirtti.

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Eyüpspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet için mutlu olduklarını ancak sahaya yansıttıkları oyunun daha iyi olabileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Orkun Kökçü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eyüpspor karşısında maça iyi başladıklarını aktaran Orkun, "Güzel bir gol bulduk. Sonrasında onlar biraz yükledi ve duran toptan kolay bir gol yedik. Sonrasında şans üretmekte biraz zorlandık. İkinci yarı Rafa Silva'nın özellikleriyle son dakikada golü bulduk. Galibiyet için mutluyuz ama oyunumuz daha da iyi olabilir. Takım olarak da bireysel olarak da kendimizi daha fazla geliştirebiliriz. Daha yolumuz var, çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Çalışacağım ve yüzde yüzümü göstereceğim"

Bireysel performansı ile ilgili konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Sadece 5 gün tatil yaptım. Çünkü Dünya Kulüpler Şampiyonası vardı. Ondan sonra Hollanda'ya ailemin yanına gittim. Transfer görüşmeleri falan derken buraya geldim. 3-4 gün antrenmanla ilk maça çıktım, Shakhtar maçı. Aslında o da çok doğru bir karar değildi. Çünkü hazır değildim. Şu an da hala yüzde yüz olduğumu düşünmüyorum. Her gün antrenmanda ekstra çalışıp, maçlarda da daha çok süre bulduktan sonra daha fit olacağımı düşünüyorum. Daha da seviyemi yukarı çıkaracağımı düşünüyorum. Şu an benim için önemli olan maçlarda 90 dakikaya yakın süre bulmak. Onun bana faydalı olacağını düşünüyorum. Çalışacağım ve yüzde yüzümü göstereceğim" dedi.

"Çok büyük bir kulüpte oynuyoruz"

Siyah-beyazlı taraftarlardan gelen eleştirilere yanıt veren Orkun Kökçü, "Hangi takımda oynadığımızı unutmamamız lazım. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş. Taraftarı olduğum için bunu daha kolay söyleyebilirim. Çok büyük bir kulüpte oynuyoruz. Takım olarak bunun farkına varmamız lazım. Tepkilerin gelmesi normal. Biz de oyunumuzu daha iyi bir şekilde göstererek taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için de ekstra çalışacağız ve güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.

"Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz, ben de mutlu olurum"

Türkiye'ye transferi gündemde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Orkun, "Kerem, bir sene içinde çok iyi arkadaşım oldu. Benim transfer olacağım dönemde hemen hemen her gün konuştuk. Sonrasında da konuştum onunla. Ama şu an nasıl düşündüğünü, nereye gitmek istediğini, kalmak mı istediğini sormam. Çünkü o da onun özel vereceği karar. Ama gelirse mutlu oluruz, ben de mutlu olurum. O nasıl karar veriyorsa kararının arkasında durur. Öyle bir karakter. Onun için hayırlısı olsun" cümlelerine yer verdi.

"Ndidi, kendisini göstermiş bir oyuncu"

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Wilfred Ndidi ile iyi bir uyum yakalayacaklarına inandığını vurgulayan Orkun Kökçü, "Ndidi, kendisini göstermiş bir oyuncu. Premier Lig'de oynadı, tecrübeli bir oyuncu. Benim için de iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü benim defansif açım en iyi noktam değil. Onu da Ndidi kapatıyor, kapatmaya çalışıyor. Daha pek antrenmana çıkamadık. Daha da iyi uyum sağlayacağımızı düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım. Herkes alıştıktan sonra daha güzel oyun göstermek istiyoruz. Şu an 3 puan 3 puandır, mutluyuz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü: Galibiyet sevindirici ama daha iyisini yapmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

00:37
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale’den sevindiren haber
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale'den sevindiren haber
16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 01:32:26. #7.11#
SON DAKİKA: Orkun Kökçü: Galibiyet sevindirici ama daha iyisini yapmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.