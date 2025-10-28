Orta Hakem Bayıldı, Maçın Devamı Belirsiz - Son Dakika
Orta Hakem Bayıldı, Maçın Devamı Belirsiz

28.10.2025 20:27
Orta Hakem Bayıldı, Maçın Devamı Belirsiz
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçından önce orta hakem baygınlık geçirdi, sağlık durumu bekleniyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesinde korku dolu anlar yaşandı.

ORTA HAKEM BİR ANDA YERE YIĞILDI

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi takımların milli marşları okundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ise maçın orta hakemi Michalina Diakow, fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

SAĞLIK EKİPLERİ SAHAYA KOŞTU

Sahaya koşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, ayaklandıktan sonra diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına gitti.

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

MAÇ YARIDA KALDI

Diakow'un baygınlık geçirdiği ve sağlık durumuna göre maçın devamına karar verileceği öğrenildi.

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye, Kosova, Futbol, Sağlık, İzmir, Olay, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
