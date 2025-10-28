Orta Hakem Bayıldı, Maçın Devamı Belirsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesinde korku dolu anlar yaşandı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi takımların milli marşları okundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ise maçın orta hakemi Michalina Diakow, fenalaşarak bir anda yere yığıldı.
Sahaya koşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, ayaklandıktan sonra diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına gitti.
Diakow'un baygınlık geçirdiği ve sağlık durumuna göre maçın devamına karar verileceği öğrenildi.
