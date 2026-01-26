Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket - Son Dakika
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen\'den alkış alan hareket
26.01.2026 16:43  Güncelleme: 17:01
Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, A Milli Takım formasını imzalayarak dikkat çeken bir harekette bulundu. Nijeryalı golcü, kendisine uzatılan milli formayı imzalamaktan çekinmedi. Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve futbolseverlerden olumlu yorumlar aldı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in kendisine uzatılan A Milli Takım formasını imzaladığı anlar dikkat çekti.

OSIMHEN'DEN ANLAMLI HAREKET

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, A Milli Takım formasıyla ilgili yaptığı jestle gündeme geldi. Nijeryalı golcü, kendisine uzatılan A Milli Takım formasını imzaladı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Osimhen'in milli formayı imzaladığı anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Bu davranış, futbolseverler arasında olumlu yorumlar aldı

    Yorumlar (2)

  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Niye çekinsin imzalamaktan malmısınız 2 0 Yanıtla
  • Asil280721& Asil280721&:
    keşke Şu yorumu meslektaşınız gördüğümde de atsaydınız 0 0 Yanıtla
16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
