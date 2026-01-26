Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in kendisine uzatılan A Milli Takım formasını imzaladığı anlar dikkat çekti.
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, A Milli Takım formasıyla ilgili yaptığı jestle gündeme geldi. Nijeryalı golcü, kendisine uzatılan A Milli Takım formasını imzaladı.
Osimhen'in milli formayı imzaladığı anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Bu davranış, futbolseverler arasında olumlu yorumlar aldı
Son Dakika › Spor › Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)