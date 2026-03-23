Osimhen\'den dev yatırım! Türkiye\'den takım alıyor

Galatasaray'a transferiyle dünya çapında ses getiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki hamlesiyle gündeme geldi.
Africa Foot'ta yer alan habere göre; 25 yaşındaki golcü, Nijerya ile Türkiye arasında büyük bir futbol köprüsü kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Osimhen'in, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u satın almak istediği iddia edildi.
Projeye göre Osimhen, Nijerya'da özel bir futbol akademisi kurmayı planlıyor. Bu sistemle ülkedeki yetenekli genç futbolcular erken yaşta keşfedilecek ve özel eğitimden geçirilecek.
Kurulacak yapı kapsamında Nijerya'da yetişen oyuncuların Avrupa'ya geçiş sürecinde ilk durağı İstanbulspor olacak. Genç futbolcuların profesyonel kariyerlerine Türkiye'de adım atması hedefleniyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Osimhen'in danışmanlarının İstanbulspor'un mali yapısını incelediği ve ön görüşmelerin gizlilik içinde sürdürüldüğü öğrenildi.
