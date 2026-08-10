Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro - Son Dakika
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Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid'in ısrarı sürüyor. Nijeryalı futbolcu için yaptığı teklifler sonuçsuz kalan İspanyol ekibinin, reddedilen 120 milyon euroluk teklifin ardından rakamı 150 milyon euroya çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid'in transfer girişimlerinden sonuç alamadığı iddia edildi. İspanyol ekibinin son olarak Osimhen için 120 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

YENİ TEKLİF 150 MİLYON EURO

Atletico Madrid'in ret yanıtına rağmen transferden vazgeçmediği öne sürüldü. İspanyol devinin bu kez Galatasaray'ın kapısını 150 milyon euroluk yeni bir teklifle çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Teklifin kabul edilmesi halinde Osimhen'in transferinde önemli bir aşama kaydedilecek.

Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

OSIMHEN'DEN ATLETICO MADRID'E YEŞİL IŞIK

Nijeryalı golcünün cephesinde ise kararın Galatasaray'a bırakıldığı belirtildi. Osimhen'in kulübünün ayrılığı gerekli görmesi halinde Atletico Madrid'e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Transferin geleceğini Galatasaray'ın 150 milyon euroluk olası teklif karşısında vereceği karar belirleyecek.

Atletico Madrid, Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    küçük atın 11 1 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    Atma ziyaaaaaa 9 1 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Öne sürüldü, yok bilmem ne. kesin bir sonuc olmadigi sürece kulakdan duyma kendi kendine güvey olma haber yapmayi birakin. Yaptiginiz haberin yüzde 98 sirf hava civa. 8 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    valla bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. şu an 120 veren varsa hiççç beklemeyin satın. leaoyu birde yanına bir golcü alın belki bişeyler değişir. kendi semayenizden de bir orta saha çekin alın size kadro. 4 1 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    kaynak habertürk tv ))) 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro - Son Dakika
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