Osman Demirtaşlar Hırvatistan'da 3 Kategoride Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Osman Demirtaşlar Hırvatistan'da 3 Kategoride Şampiyon

Antalya Emniyet'te görevli Osman Demirtaşlar, Hırvatistan'daki şampiyonada 3 altın madalya kazandı.

13.05.2025 09:49
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli atış eğitmeni Osman Demirtaşlar (47), Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası atış şampiyonasında 140 rakibini geride bıraktı. Demirtaşlar, 3 ayrı kategoride birincilik elde ederek, 3 kez kürsüye çıktı ve Türk bayrağını dalgalandırdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan atış eğitmeni Osman Demirtaşlar, emniyet teşkilatında birçok birimde görev aldı. Demirtaşlar, son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atış poligonunda eğitmenlik görevine getirildi. 14 kişilik özel eğitici kadroda yer alan Demirtaşlar'ın en büyük özelliği ise hızı. Demirtaşlar, son olarak Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası atış şampiyonasında büyük başarıya imza attı. 140 atıcıyla mücadele eden Demirtaşlar, genel klasman, usta atıcılar ve Military (asker ve polisler) kategorilerinde birincilik elde ederek 3 kez kürsüye çıktı. Yarışmada en yakın rakibine 15 saniye fark atarak genel klasmanda açık ara şampiyon olan Demirtaşlar, toplamda 170 mühimmat kullandıkları parkurlarda hem bireysel performansı hem de teknik üstünlüğüyle dikkat çekti.

'BAYRAĞIMIZI 3 KEZ DALGALANDIRMAK NASİP OLDU'

Küçüklüğünden bu yana savaşçı olma hayali kurduğunu dile getiren Osman Demirtaşlar, "Bugün geldiğim noktada savaşçı değil, savaşçı yetiştiren bir eğitmenim. Hırvatistan'daki şampiyonada üç kategoride birincilik alarak hem ülkemizi hem teşkilatımızı en iyi şekilde temsil ettik. Bayrağımızı üç kez göndere çektirmek nasip oldu. Bayrağımızı açmak ve kupa almak bize nasip oldu. Bu gurur tarif edilemez" dedi.

'ARKADAŞLAR BAZEN BANA 'YILDIRIM OSMAN' DİYOR'

Profesyonel atış sporcusu olduğunu belirten Demirtaşlar, "Bu sporda, günlük hayatta silahlı bir saldırıya uğradığınızda, hedefleri çok hızlı ve etkili bir şekilde vurmanız gerekir. Tıpkı bizim öğretilerimizde olduğu gibi. Silahlı çatışmaya hazırladığımız personelimize katkı sağlaması açısından bu sporu tercih ettim. Bu sporun bana kattığı gelişimden dolayı da memnunum. Polis her zaman hazır, her zaman keskin olmak zorundadır. Biz devletin kılıcıyız. Bu spor, silahlı çatışmalarda refleks geliştirmek için çok kıymetli. Hızlı ve reflekslerim kuvvetli olduğu için arkadaşlar bazen bana 'Yıldırım Osman' diyor. Bunlar pozitif ve eğlenceli şeyler" ifadelerini kullandı.

'MAZLUMA YUNUS, ZALİME YAVUZ OLMAYI BİLEN BİR MİLLETİZ'

Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Osman Demirtaşlar, "Biz silahla anılan bir milletiz. Ama aynı zamanda mazluma Yunus, zalime Yavuz olmayı bilen bir milletiz. Örnek olabildiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz yine kürsüde yer almak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Osman Demirtaşlar Hırvatistan'da 3 Kategoride Şampiyon - Son Dakika

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