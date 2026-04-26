Osmangazi\'de 21. Rahvan At Yarışları Coşkusu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Ekinlikleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen rahvan atları ve binicilerin kıyasıya mücadele ettiği Rahvan At Yarışları ile devam etti. Büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı yarışlarda 11 farklı kategoride toplam 78 at, birincilik için koştu.

Köklü kültürel mirası yaşatmaya yönelik çalışmalarında geleneksel spor dallarına da ayrı bir önem veren Osmangazi Belediyesi, bu yıl 21'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Ekinlikleri kapsamında Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı'na ithafen Rahvan At Yarışları'nı gerçekleştirdi. Armutköy Mahallesi Ata Sporları Parkı'ndaki yarışları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra; MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sporsever izledi.

11 Kategoride 78 at yarıştı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu kurallarının geçerli olduğu Rahvan At Yarışları'nda ikili taylar, üçlü taylar, dörtlü taylar, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş, taze beşli, yerli doludizgin ve kızlar olmak üzere toplamda 11 kategoride, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 78 at birincilik için kıyasıya mücadele etti. Rahvan At Yarışları, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, yarış anları büyük bir rekabete sahne oldu.

Başkan Erkan Aydın at sırtında geldi

Osmangazi'de geleneği devam ettiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, rahvan atıyla alana giriş yaptı. Yarışlara katılan tüm at sahiplerine ve binicilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Aydın, şöyle konuştu;

"Bu yıl Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı, Aralık ayında bütün bir yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin lansmanını paylaştık. Rahvan At Yarışları da, 700. Yıl etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen bir etkinliğimiz, ata sporumuz. Atla birlikte geldiğimiz bu toprakların 7 bin yıldır, Bursa'nın da 700 yıldır bize yurt olmasını sağlayan başta Osman Gazi, Orhan Gazi ve bütün büyüklerimiz olmak üzere; Yunan komutan tarafından Osman Gazi'nin kabri tekmelendiğinde meclis kürsüsüne püşide-i siyah konarak, 2 yıl, 2 ay, 2 günün ardından 11 Eylül 1922'de Bursa'nın düşman işgalinden kurtulmasıyla o örtüyü kaldıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün atalarımızı, ecdadımızı, büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. İyi ki onlar bizlere buraları yurt edindiler, biz de onlar sayesinde bu etkinlikleri yeni nesillere aktarıyor ve bu ata sporunun devam etmesi için ilgililere sunma fırsatı buluyoruz. Emeği geçen rahvan atçılarımıza, yarışmacılara, onlarla bütünleşmiş bir hayat süren değerli katılımcılara teşekkür ediyorum."

Her biri büyük bir rekabete sahne olan Rahvan At Yarışları sonunda, 11 kategoride dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - BURSA