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Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! - Son Dakika

Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!

06.12.2021 11:35

Osmanlı tokadı, boks ve karate gibi bir spor dalı haline getirildi. Antalya'da bir spor salonunda bir araya gelen 12 genç, rakiplerine en iyi Osmanlı tokadını atmak için ter döktü.

Antalya'da bir spor salonunda bir araya gelen 12 genç, rakiplerine en iyi Osmanlı tokadını atmak için ter döktü.

Antalya'da yaşayan Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Dünya Osmanlı Tokadı Federasyonu Kurucu Başkanı Talat Ayhan, gençlere Osmanlı ve Osmanlı tokadını sevdirmek için en iyi Osmanlı tokadı atma yarışması düzenledi. Yarışmaya yaşları 16 ile 19 arasında değişen 8 erkek ve 4 kız sporcu katıldı. Yarışmacı gençler önce vücutlarına herhangi bir darbe almamak için kasklarını ve eldivenlerini kuşandı. Daha sonra ise kırmızı ve mavi takım olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bir kişi, karşı sporcuya 3 tane tokat attı ve en iyi tokadı adan kişi bir üst tura yükseldi.

"OSMANLI TOKADINI BİLMİYORLAR"

Osmanlı tokadını anlatan Talat Ayhan, "Osmanlı tokadı aslında bir savaş sanatıdır. Atalarımız bunu savaşlarda kullanırlardı. Biz bunu spor haline getirdik. Bu dünyada da yapılıyor. Ülkemizde unutulmuş, gençlerimiz Osmanlı tokadını bilmiyorlar. Biz bunu anlatmak ve spor haline getirmek için 12-13 yıldır mücadele veriyoruz. Bu bizim bir kültürümüzdür. Neden bunu dışarıya kaptıralım? Normal tokatta vurdun mu bir tane bayıltırsın, bayılan kişi maçı kaybeder. Burada biz bunu yapmıyoruz. Orta şiddette yapıyoruz. Şiddet içermesin istiyoruz. Nizami tokat atan maçı kazanacak" dedi.

Sporcu Emirhan Toptaş ise, "İlk defa bu sporu yapacağım. Heyecanlıyım. Tanıtım amaçlanıyor" ifadelerine yer verirken, Azranur Gökdoğan da, "Bizim için önemli bir spor. Bunu faaliyete geçirmek için geldik" diye konuştu.

OSMANLI TOKADI NEDİR?

Osmanlı tokadı; Osmanlı ordusunda görevli askerlerin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları bir vuruş türüdür. Osmanlı tokadı elin her iki yanıyla da yapılabilen ve muhatabını sersemleten, duruma göre bayıltan istenildiği takdirde de öldüren bir saldırıdır. Bu tokatların muhatabı genel itibarıyla düşman askerleri olsa da, savaş atlarını etkisiz hale getirmek içinde kullanılırdı. Osmanlı tokadı zannedildiği üzere her Osmanlı'nın değil, yalnızca alanında uzman askerlerin uygulayabildiği bir tekniktir. Osmanlı Tokadını 'delibaş' isimli askerler yıllar süren eğitim sonucu atabilirlerdi.

Delibaşların çocukluktan itibaren pirinç ve hamurla beslenip vücutlarının güçlü ve diri kalmasını sağlanır ve yine erken yaşlardan itibaren her gün yüzlerce kez yağlı ellerle mermere vurarak gelişimlerini tamamlarlardı.

Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!

Milli Takım, Kick Boks, Antalya, Osmanlı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! - Son Dakika
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