Otizmli oğlunun yarışmalara katılması için mücadele eden annenin haklı gururu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otizmli 10. sınıf öğrencisi Emir Top'un annesi Vildan Özakıncı, oğlunu Mersin'de yapılan yarışmaya götürmek için verdiği mücadeleyi kazandı ve Emir Top, gülle atma yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kemal Pireci Lisesi 10. sınıf Öğrencisi olan oğlu Emir Top'u Mersin'de yapılan yarışmaya götürmek için mücadele eden anne Vildan Özakıncı, verdiği mücadeleyi kazandı ve oğlunu yarışmalara götürdü. Yapılan yarışmalar sonucunda Emir Top, gülle atmada Türkiye birincisi, masa tenisinde de 4. olarak Bandırma'nın gururu oldu.

"Gülle atmada Türkiye birincisi ve masa tenisinde de Türkiye dördüncüsü oldu"

Oğlunu yarışmalara götürmek için verdiği mücadeleyi anlatan Anne Özakıncı, "Oğlum yüzde 80 otizmli. Kendisi kaynaştırma öğrencisi olarak Kemal Pireci Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi. Emir'i okulumuzun beden eğitimi öğretmeni Serap hanım keşfetti. 'Emir'i gülle yarışına sokacağım' dedi. Antrenmanlara başladılar, biz de ailesi olarak destek olduk. Yarışma günü geldiğinde oğlum, gülle atmada Balıkesir il birincisi, masa tenisinde il birincisi ve yüz metre koşuda il ikincisi oldu. Bizim için asıl süreç bundan sonra başladı. İl birincisi olarak Türkiye birinciliği yarışmasına katılabilecekmişiz, katılalım dedik. Bu işin maliyetli olduğunu öğrendim. 15 gün birileri çıkıp, bu çocuğa yardımcı olmasını bekledim. Kimse aramayınca ben arayışa girdim. Biz Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'dan randevu almaya çalıştık. Aradan 10 gün geçti, bizi arayan soran olmadı. Tolga Tosun'a yakın bir arkadaşım randevu almamıza yardımcı oldu ve randevu alındı. Başkan sağ olsun makamında çok güzel ağırladı. 'Bu artık bizim çocuğumuzdur, Emir'e destek olacağız' denildi. Formalar alınsın dendi. Önemli olan forma ayakkabı değildi, önemli olan bu çocuğu oraya yarışmaya götürebilmekti. Her zaman yanınızdayız denildi. Belediyemizin bununla ilgili bütçesi yok, gerekirse sponsor bulacağız denildi ve hiçbir şey yapılmadı. Bir Bandırmalı olarak ben çok üzüldüm. Benim oğlum Türkiye birinciliği yarışmasına giderken Bandırmamızı, Balıkesir'imizi temsil edecekti. Kimse sahip çıkmadı. Yarışmaya üç gün kala çocuğumu yarışmalardan çekecektim. Daha sonra Otizm Derneği Başkanı Nihat Bey ile tanıştım ve durumu kendisine anlattım. Bana 'Vildan hanım o çocuk Mersin'e gidecek, yarışacak, eğlenecek ve gelecek' dedi. Dediğini yaptı. Oğlum Mersin'de yarışmalara katıldı. Gülle atmada Türkiye birincisi ve masa tenisinde de Türkiye dördüncüsü oldu. Çok mutluyuz ve Nihat beye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Emir Top da yarışmada Türkiye birincisi olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Emir Top'un yarışmaya katılmasına destek olan Özel Çocuklar ve Özel Bireyler Dernek Başkanı ve Engelsiz Meclis Başkanı Nihat Karakazım ise, "Emir arkadaşımız otizmli bir birey, Türkiye şampiyonluğuna çağrılmış bir birey. Yarışmalara bir hafta kala ailesi bana ulaştı ve bir süreçten bahsetti. Aile yarışmaya gidemeyeceklerini ve Emir'i yarışmadan geri çekebileceklerini söyledi. Bende kendisine bir gün sonra dönüş yapacağımı söyledim. Bir gün sonra kendilerini aradım ve şöyle söyledim, 'Emir o yarışmaya gidecek, eğlenecek ve dönecek'. Emir, Mersin'e gitti, yarışmalara katıldı. Gülle atma yarışmasında Türkiye birincisi ve masa tenisi yarışmasında da Türkiye dördüncüsü oldu" şeklinde konuştu. - BALIKESİR