Oulai\'den anlam verilemeyen \'\'Siz Türkler ırkçısınız\'\' paylaşımı

Trabzonspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Christ Oulai, sosyal medya hesabından yaptığı şok edici paylaşımlarla gündeme oturdu.

''SİZ TÜRKLER IRKÇISINIZ''

Genç oyuncu, şahsi hesabından üst üste iki paylaşım yaparak "Siz Türkler ırkçısınız" ifadesinin yer aldığı gönderileri paylaştı. Bordo-mavili taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan bu paylaşıma anlam verilemedi.

PAYLAŞIMLARI KISA SÜREDE KALDIRDI

Oulai, söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde profilinden kaldırdı. Trabzonspor yönetiminin ve oyuncunun, büyük ses getiren paylaşımlarıyla ilgili kulüp içinden nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

İşte o paylaşımlar: