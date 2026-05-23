Trabzonspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Christ Oulai, sosyal medya hesabından yaptığı şok edici paylaşımlarla gündeme oturdu.
Genç oyuncu, şahsi hesabından üst üste iki paylaşım yaparak "Siz Türkler ırkçısınız" ifadesinin yer aldığı gönderileri paylaştı. Bordo-mavili taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan bu paylaşıma anlam verilemedi.
Oulai, söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde profilinden kaldırdı. Trabzonspor yönetiminin ve oyuncunun, büyük ses getiren paylaşımlarıyla ilgili kulüp içinden nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.
İşte o paylaşımlar:
Son Dakika › Spor › Oulai'den anlam verilemeyen ''Siz Türkler ırkçısınız'' paylaşımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?