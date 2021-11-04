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Oussama Haddadi: "Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız" - Son Dakika

Oussama Haddadi: "Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız"

04.11.2021 12:33

- Oussama Haddadi: "Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız" Yeni Malatyaspor'un Tunuslu oyuncusu Oussama Haddadi, Cumartesi günü oynayacakları Başakşehir maçında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

- Oussama Haddadi: "Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız"

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un Tunuslu oyuncusu Oussama Haddadi, Cumartesi günü oynayacakları Başakşehir maçında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da futbolcular galibiyete odaklandı. Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sumudica nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sarı-siyahlılar geçen hafta Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından bu hafta sahadan 3 puan ile ayrılmak için yoğun tempo ile çalışıyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un Tunuslu sol beki Oussama Haddadi, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mağlubiyetinde saha içerisinde yeterince motive olamadıklarını söyledi. Teknik Direktör Sumudica'nın gelmesi ile birlikte iki maçı kazandıklarını anımsatan Haddadi, "Ancak daha sonra Kasımpaşa karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kasımpaşa maçında, Adana Demirspor ve Altay karşılaşmalarında olduğumuz kadar konsantre olamadık. Takım arkadaşlarımdan ve kendimden gördüğüm buydu. Aslında iyi de hazırlandık ama ilk yarıdaki gibi oynayamadık. İkinci yarıda biraz konsantrasyon eksikliği vardı. Bu bize yakışmıyor tabi ki. Önümüzdeki Başakşehir maçında, Adana Demirspor ve Altay müsabakalarında olduğumuzdan çok daha iyi konsantre olup sahadan galip o maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Türk vatandaşı olmaya karar verdim"

Yeni Malatyaspor'da kendisini çok iyi hissettiğini ve takım arkadaşları ile bir aile ortamı içerisinde olduklarını da kaydeden Haddadi, "Buradaki performansımı tek başına konuşmak doğru olmaz. Şuanda düşündüğüm tek şey Malatyaspor ile birlikte daha çok maç kazanıp bu şehirde daha mutlu bir zaman geçirmek" dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk vatandaşı olmayı çok istediğini de söyleyen Haddadi, "Eşim ve çocuğum Türk. Futbolculuk kariyerimde ve futboldan sonra her zaman Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun için Türk vatandaşı olmaya karar verdim. Bunun için başvuruda bulundum. Yakın zamanda bende inşallah Türk vatandaşı olacağım. İkinci isim olarak ise Mustafa ismini düşünüyorum. Çünkü vefat eden babamın ismi, onun ismini de yaşatmak istiyorum. Türk vatandaşı olduğum zaman ismim Oussama Mustafa Haddadi olacak" diye konuştu.

Oussama Haddadi: Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız
Oussama Haddadi: Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız
Oussama Haddadi: Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız
Oussama Haddadi: Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Başakşehir, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oussama Haddadi: 'Başakşehir karşısında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılacağız' - Son Dakika Spor


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