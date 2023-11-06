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Oy birliğiyle kabul edildi! Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor - Son Dakika

Oy birliğiyle kabul edildi! Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor

Son Güncelleme: 06.11.2023 17:46

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısının ardından Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının Arabistan'da değil Türkiye'de oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE OYNANMASINA KARAR VERİLDİ

Galatasaray Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının Arabistan'da değil Türkiye'de oynanmasına karar verildi.

"KUPAYI CUMHURBAŞKANI'NIN ELİNDEN ALMAK İSTİYORUZ"

Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oy birliğiyle kabul edildi! Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oy birliğiyle kabul edildi! Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor - Son Dakika
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