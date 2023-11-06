Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının Arabistan'da değil Türkiye'de oynanmasına karar verildi.
Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı" dedi.
Son Dakika › Spor › Oy birliğiyle kabul edildi! Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor - Son Dakika