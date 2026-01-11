Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri\'ye büyük tepki

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Bu mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri, Afrika Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle forma giyemediği maçta dahi taraftarın hedefi oldu.
Ülkesi Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmadı.
Fenerbahçeli taraftarlar, takımdan kiralık olarak ayrılan Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in bile paylaşım yaptığını dile getirerek, hiçbir tebrik paylaşımında bulunmayan En-Nesyri'ye büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
