Oyuncular birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı - Son Dakika
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Spor

Oyuncular birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı

Oyuncular birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u konuk ettiği maçın 45. dakikasında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşanan gerginliğin ardından Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.

11.02.2024 20:06  Güncelleme: 20:48
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında konuk takım Alanyaspor, Augusto'nun boş kaleye attığı golle 1-0 öne geçti.

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

45. dakikada İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi. Gerginlik soyunma odasına girilirken de devam etti.

İşte o anlar;

Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Oyuncular bir anda birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Uzuner: Bunlarda sözde güzide kulüplerimiz. Her maçta olay çıkıyor. Bu futbolcuların yi bir spor eğitimine tabi tutulması gerektiği kanaatindeyim.... 38 1 Yanıtla
  • yılmaz teknal: Orta sahası olmayan böyle bir ligde de tek forvet oynayan doldur boşalt futbolu benimsemiş gereksiz mevkilerde fuzuli transfer yapan bir takımdan şampiyon çıkmaz... 27 0 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Aleynaspor futbolmü oynadı tekke fatihteki hırs hangi maçta vardı kalecileri sanki kupa maçı gibi yerden kalkmadı aleynaspora tekkeyle birlikte 2.ligde başarılar 2 7 Yanıtla

Trendyol Süper Lig, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oyuncular birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncular birbirine girdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında saha karıştı - Son Dakika
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