Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu - Son Dakika
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Spor

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal\'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo\'nun videosu viral oldu

Uzak Şehir dizisi oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamında yer alması büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, Ronaldo'nun EURO 2020'de Coca-Cola şişelerini kaldırarak verdiği mesajı hatırlatarak oyuncuları eleştirdi. Diziyi boykot edeceğini açıklayan izleyiciler, ''Ronaldo kadar vicdanlı olsaydınız'' yorumları yaptı.

20.05.2025 17:51
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Kanal D'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, yaptıkları bir reklam anlaşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncuların, İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola markasının reklam yüzü olmaları, izleyiciler arasında büyük tepkiye neden oldu.

İkiliye yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hem oyuncuları hem de diziyi boykot edeceğini duyurdu. Paylaşımlarda özellikle Coca-Cola markasının İsrail bağlantısı vurgulanırken, duyarlı davranmadıkları gerekçesiyle Akbaba ve Ünsal'a yönelik ağır eleştiriler yöneltildi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

"RONALDO KADAR OLSAYDINIZ KEŞKE"

Akbaba ve Ünsal'a yönelik tepkiler sürerken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020 basın toplantısında gösterdiği tavır yeniden gündeme geldi. Ronaldo'nun önünde duran Coca-Cola şişelerini kaldırıp "su için" mesajı vermesi, kullanıcılar tarafından örnek gösterildi. Tepkilerini sert şekilde dile getiren bazı kullanıcılar, "Ronaldo kadar vicdanlı olsaydınız keşke" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise "Coca-Cola'nın reklamını reddeden şu adam kadar olamadı" diyerek eleştirisini dile getirdi.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal\'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo\'nun videosu viral oldu

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Son Dakika Spor Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    BUNLAR RONALDO NUN TİRNAGİ OLAMAZ 141 0 Yanıtla
  • Bilgin Bilgin:
    Acaba ölen kendi çocukları akrabaları olsa bu adi reklamı yaparlarmıydı çok merak ediyorum.. 116 3 Yanıtla
  • Mh459267:
    MARKETLERDE SATIŞI SERBEST. TV LERDE REKLAMLARI SERBEST ÜLKEMÎZDE BİNLERCE KİŞİ ÜRETİM VE NAKLİYESİNİ YAPIYOR.SİGORTA PRİMLERİ ALINIYOR ÜRE?İM NAKLİYE VE ÇALIŞANIN MAAŞINDAN VERGÎSİ ALINIYOR BOYKOT NEREDE 47 28 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bu icecegi icmeyen yok satmayan yok gucunuz bu ikisinemi ywtiyor .soyleyin hukumete sokmasinlar ulkeye . 7 24 Yanıtla
  • Atalay k:
    Coca Cola zaten eskisi gibi değil artık aroma var. Yani çöp, tadında yok 19 3 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    ekmeksizler bunlar. ver parayı kolayı şişesiyle alırlar. 18 1 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    Bir insan para için herşeyi yapar deyiminin reklam olmuş hali:@ Bence kızmayın kendimize kızalım! Bu insanları evimize her hafta misafir eden biziz biz meşhur ettik biz para kazandırdık bizim paramız ile bize kazık atıyorlar diye üzülmek nafile Evinize kimleri misafir ettiginize dikkat edin!... 16 0 Yanıtla
  • selim ispir:
    Yazıklar olsun daha çok diyecek lafım varda bunlar değmez 10 0 Yanıtla
  • Flankes0107:
    çok severdim diziyi ama şu adamlığınızı satmasaydiniz iyiydi yazıklar olsun ozan sana harbiden hiç yakışmadı 4 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    atın iceri cola içtiği için 2 0 Yanıtla
  • Uğur Demir:
    Yazıklar olsun Avrupa'daki aktivistlwr universite öğrencileri protesto ediyor bir Ronaldo olamadınız dizyi boykot ediyoruz reytingle yaşıyorsunuz ya artık bu dizi değil başka dizilerden protesto yiyeceksiniz 1 0 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Hakikaten bukadar mal olabilirmiyiz.Devleti yönetenler ambargo uygulamış sanki coca colayı ülkeye sokmuyorlarda bu adamlar illegal yapmışlar malmısınız peki önce sizi yönetenlere bir sorun müslümanız diyip halen neden İsraille tam ambargo uygulanmadı sorun klavye gaz vatanseverleri azıcık akıl beyin beyin 0 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    La bu ekran onundekilerin yuzde 99 nun dini imani paradir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu - Son Dakika
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