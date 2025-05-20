Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal\'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo\'nun videosu viral oldu

Kanal D'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, yaptıkları bir reklam anlaşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncuların, İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola markasının reklam yüzü olmaları, izleyiciler arasında büyük tepkiye neden oldu.

İkiliye yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hem oyuncuları hem de diziyi boykot edeceğini duyurdu. Paylaşımlarda özellikle Coca-Cola markasının İsrail bağlantısı vurgulanırken, duyarlı davranmadıkları gerekçesiyle Akbaba ve Ünsal'a yönelik ağır eleştiriler yöneltildi.

"RONALDO KADAR OLSAYDINIZ KEŞKE"

Akbaba ve Ünsal'a yönelik tepkiler sürerken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020 basın toplantısında gösterdiği tavır yeniden gündeme geldi. Ronaldo'nun önünde duran Coca-Cola şişelerini kaldırıp "su için" mesajı vermesi, kullanıcılar tarafından örnek gösterildi. Tepkilerini sert şekilde dile getiren bazı kullanıcılar, "Ronaldo kadar vicdanlı olsaydınız keşke" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise "Coca-Cola'nın reklamını reddeden şu adam kadar olamadı" diyerek eleştirisini dile getirdi.

İşte ikilinin o paylaşımları;