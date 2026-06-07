Ozan Kabak: 'Galibiyet çok önemliydi' - Son Dakika
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Ozan Kabak: 'Galibiyet çok önemliydi'

07.06.2026 05:58
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A Milli Takım, Venezuela’yı 2-1 yenerek Dünya Kupası öncesi son provasını gerçekleştirdi.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Venezuela'nın maçının FIFA Dünya Kupası öncesi son prova olduğunu belirterek, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına ABD'de devam eden A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Inter Miami FC Stadyumu'nda mücadele ettiği Venezuela'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli futbolcu Ozan Kabak, "Dünya Kupası öncesi son provaydı, galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz ve analiz edeceğiz ve Dünya Kupası maçına hazır olacağız" diye konuştu.

"Kesinlikle hazırız"

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Kabak, "Kesinlikle hazırız. Hazırlık maçları, turnuva maçları gibi olmuyor tabii ki. Turnuva maçları çok daha farklı geçecektir" şeklinde konuştu.

Turnuvalardaki ilk maçların önemine dikkat çeken milli futbolcu, "Kaybetmemek önemli. 3 puan çok çok önemli. Umarım çok güzel bir maç geçiririz. Her şey çok güzel şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"Herkes bizim kalitemizin farkında"

Yurt dışında A Milli Futbol Takımı hakkında söylenenlerin hatırlatılması üzerine Ozan Kabak, "24 senedir katılmıyoruz, belki ondan dolayı göz ardı ediliyor olabiliriz. Ama herkes bizim kalitemizin farkında. Umarım çok güzel bir turnuva geçiririz" diyerek sözlerini tamamladı. - MİAMİ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Venezuela, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Kabak: 'Galibiyet çok önemliydi' - Son Dakika

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