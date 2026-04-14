Ozan Kabak imzayı attı! 2030 yılına kadar Bundesliga\'da

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın gelecek durumu merak ediliyordu. Ozan Kabak'ın önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım belli oldu.
Alman ekibi Hoffenheim, Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli uzatıldığını açıkladı. 26 yaşındaki milli oyuncu Ozan Kabak, kulübü ile 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.
İmza sonrası konuşan milli oyuncu, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. TSG bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." dedi.
2022 yılından bu yana Hoffenheim forması giyen deneyimli stoper oyuncusunun ismi geride bıraktığımız haftalarda eski kulübü Galatasaray'la da anılmıştı.
Hoffenheim'da bu sezon uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönerek 21 maçta süre bulan Ozan Kabak, 4 gol atmayı başardı.
