Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ozan Kabak imzayı attı! 2030 yılına kadar Bundesliga'da

Haberin Videosunu İzleyin
14.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Bundesliga ekibi Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın gelecek durumu merak ediliyordu. Ozan Kabak'ın önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım belli oldu.

HOFFENHEIM İLE SÖZLEŞME UZATTI

Alman ekibi Hoffenheim, Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli uzatıldığını açıkladı. 26 yaşındaki milli oyuncu Ozan Kabak, kulübü ile 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

''HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUM''

İmza sonrası konuşan milli oyuncu, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. TSG bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." dedi. 

İSMİ GALATASARAY'LA DA ANILMIŞTI

2022 yılından bu yana Hoffenheim forması giyen deneyimli stoper oyuncusunun ismi geride bıraktığımız haftalarda eski kulübü Galatasaray'la da anılmıştı. 

SEZON PERFORMANSI

Hoffenheim'da bu sezon uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönerek 21 maçta süre bulan Ozan Kabak, 4 gol atmayı başardı. 

Bundesliga, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:02:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.