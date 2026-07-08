Ozan Sol, Muğlaspor'a Döndü - Son Dakika
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Ozan Sol, Muğlaspor'a Döndü

Ozan Sol, Muğlaspor\'a Döndü
08.07.2026 11:44
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14 yıl sonra Muğlaspor'a geri dönen Ozan Sol, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

1'inci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor transferde anlaşmaya vardığı altyapısından yetişen yıldız sol kanat oyuncusu Ozan Sol'u 14 yıl sonra yuvaya döndürdü. Resmi imzayı atan Ozan, 2004'te çocukken futbola başlayıp, 2012'de ayrıldığı Muğlaspor'a seneler sonra 33 yaşında geri geldi.

Altınordu'da profesyonem olan Ozan, Aydınspor, Manisaspor, Bursaspor, Altay, Bodrumspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve son olarak Sarıyer formalarını da giydi. Oynadığı kulüplerde 48 numaralı formadan vazgeçmeyen deneyimli futbolcu 2020-2021 sezonunda Bodrum'da attığı 30 golle 2'nce Lig'de gol kralı olmuştu.

"Çocukluğum, hayallerim ve yeniden evimdeyim" diyen Ozan, "Yıllar sonra Muğlaspor formasını tekrar giyecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu arma benim için her zaman çok özel oldu. Şimdi yeniden bu büyük camianın bir parçası olmak, çocukluk hayallerime geri dönmek gibi. Sahada mücadelemle, terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermek için çalışacağım. Bana güvenen başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ekibimize ve büyük Muğlaspor taraftarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANTRENMANLAR BAŞLADI

Muğlaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Transferde Ozan hariç anlaştığı isimlerle ilgili henüz resmi duyuru yapmayan Muğla ekibinin Karadağlı sol kanat oyuncusu Driton Camaj ile de anlaştığı iddia edildi. Camaj kariyerinde en son Sırbistan'da Novi Pazar'da oynadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çocukluk, Ozan Sol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Sol, Muğlaspor'a Döndü - Son Dakika

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