Özel Çocuklardan 51 Türkiye Şampiyonluğu

MUĞLA'da yüzme antrenörü Soner Çetin, down sendromlu, otizmli ve çeşitli özel gereksinimleri bulunan çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla kurduğu spor kulübü ile çeşitli başarılara imza attı. Çetin'in çalıştırdığı sporcular, katıldıkları yarışmalarda 51 Türkiye şampiyonluğu kazanarak dikkat çekti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan yüzme antrenörü Soner Çetin, özel gereksinimli bireylerin spor aracılığıyla topluma daha güçlü şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla 2023 yılında Ortaca Öz Gelişim Spor Kulübü'nü kurdu. Kulüp bünyesinde eğitim alan down sendromlu, otizmli ve farklı özel gereksinimleri çocuklar, düzenli antrenmanlarla yüzme branşında çeşitli dereceler elde etti. Kuruluşundan bu yana çok sayıda yarışmaya katılan sporcular, toplam 51 Türkiye şampiyonluğu kazanırken, birçok madalya ve kupa da elde etti.

'BİZ SADECE BİR YOL AÇTIK'

Ortaca Öz Gelişim Spor Kulübü Başkanı Soner Çetin, kulübün kuruluşundan 6 ay sonra mental kategoride Türkiye şampiyonlukları elde ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar 51 Türkiye şampiyonluğu ve çok sayıda il şampiyonluğu kazandık. Kulübü kurar kurmaz iki öğrenciyle çalışmalara başladık. Ailelerin yaşadığı zorlukları görüyor, çocukların farkındalık yaratabileceklerine inanıyordum. Bu inançla çalışmalarımıza başladık. Elde ettiğimiz başarılarla da doğru işler yaptığımızı gösterdik. Özel çocuklarımızın başarabileceklerine inandığım için bu yola çıktım. Öğrenebiliyorlar ve kendilerini geliştirebiliyorlar. Aileler de çocuklarının neler başarabileceğini keşfediyor. Biz sadece onlara bir yol açtık. Ortaya çıkan sonuçlardan dolayı gurur duyuyorum" dedi. Planlı ve sistemli çalışmamız bu başarıları beraberinde getirdiğini belirten Çetin, "Özel çocuklarımıza gerekli imkanlar sağlandığında neler başarabileceklerini gösterdiler. Burada önemli olan, onlara fırsat verilmesidir" diye konuştu.

'HOCAMIZ HER ZAMAN BİZE REHBERLİK ETTİ'

Sporcu velilerinden Elvan Ücel, "Soner Hocamızla 1,5 yıl önce tanıştık. Oğlum Ahmet'i yüzme öğrenmesi için kulübe kaydettirdim. Kısa sürede çok güzel gelişim gösterdi. Konya'da düzenlenen yarışmada Türkiye dördüncüsü oldu. Kazandığı madalya bizim için sadece bir derece değildi, disiplinli ve özverili bir çalışmanın karşılığıydı. Her gün antrenmanlara katılarak yarışmaya hazırlandık" dedi. Velilerden Mukaddes Keser ise "Soner Çetin'e minnettarız. Oğlum yüzmeye başladığında hiçbir stili bilmiyordu. Hocamız her zaman bize rehberlik etti ve yol gösterdi" diye konuştu.