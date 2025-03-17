Özel Sporcu Mustafa Nurullah Sürem, Terme Belediye Başkanı Kul'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özel Sporcu Mustafa Nurullah Sürem, Terme Belediye Başkanı Kul'u Ziyaret Etti

Özel Sporcu Mustafa Nurullah Sürem, Terme Belediye Başkanı Kul\'u Ziyaret Etti

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda üç madalya kazanan Mustafa Nurullah Sürem, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile bir araya geldi. Başkan Kul, özel sporcuların desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve Sürem'in başarılarını kutladı.

17.03.2025 16:35  Güncelleme: 16:38
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SAMSUN (İHA) – Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda aldığı 3 madalya ile adını duyuran Mustafa Nurullah Sürem'in ziyaretinde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Özel sporcularımız bizim gözbebeğimiz" dedi.

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Samsun'u temsil eden Mustafa Nurullah Sürem, şampiyonadan başarılarla dönmüştü. 50 metre kurbağalama da üçüncü, 100 metre kurbağalama da ikinci ve 200 metre kurbağalama da ikinci olarak üç madalya kazanan Mustafa Nurullah Sürem, annesi Serpil Sürem ile birlikte Başkan Kul'u makamında ziyaret etti. Özel sporcu Sürem'in şampiyonluk sevincini paylaşan ve başarılarından dolayı tebrik eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sporcuya her konuda destek olacaklarını belirtti.

Ziyarette, "Onun bu başarısı örnek teşkil ediyor, kendisiyle gurur duyuyoruz" diyen Başkan Kul, "Terme Belediyesi olarak sporcularımızı desteklemeye önem veriyoruz. Özel sporcularımız bizim gözbebeğimiz. Her zaman bizi gururla temsil ediyorlar. Daha büyük başarılar elde edeceğinize inancımız tam. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Tebrik üzerine tebrik diyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özel Sporcu Mustafa Nurullah Sürem, Terme Belediye Başkanı Kul'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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