Özel Sporcularda Tenis Milli Takımı Seçmeleri Yapıldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Tenis Milli Takımı seçmeleri, Muğla'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dalaman ilçesinde yapılan seçmelerde Down Sendromu, Mental ve Otizm gruplarında ilk üçe giren sporcular belirlendi.

Down sendromu kadın grubunda Kadriye Berfin Işık, Elvan Gökkaya ve Gülnida Daşdan, down sendromu erkek grubunda Mehmet Ali Kahraman, Onur Korkmaz ve Arda Fatih Onat, mental kadın grubunda Kayra Çelikkanat, Dilara Erdoğan ve Cemre Türkmen, mental erkek grubunda Adem Samursak, Berat Bozhan ve Mert Aktaş, otizm erkek grubunda da Ata Türközü ile Kuzey Gür, seçmeleri geçen sporcular oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, seçmelerde mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Tenis milli takım seçmeleri, özel sporcularımızın azmi, yeteneği ve kararlılığına bir kez daha şahit olmamızı sağladı. Down sendromu, mental ve otizm gruplarındaki sporcularımız, büyük bir özveriyle mücadele ederek bizlere gurur yaşattı. Seçilen sporcularımızı kutluyor, milli takımda da başarılar diliyorum. Şunu unutmayalım, burada mücadele eden tüm sporcular bizim için birer şampiyon. Sizlerin azmi, sevgisi ve spora olan tutkusu, bizlere ilham vermeye devam ediyor. Federasyon olarak her zaman yanınızdayız."