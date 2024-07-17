Türkiye Özel Sporcuları Paris Paralimpik Oyunları'nda Madalya İçin Hazır

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 7 milli sporcunun da madalya alacak seviyede olduğunu söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Paris 2024'e kota alan atletler Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Ebru Acer, Aysel Önder ve Muhammet Atıcı, AA Spor Masası'na konuk oldu.

Başkan Aydın, ilk kez 7 özel sporcunun oyunlara katıldığını anlatarak, "100 yılda alınamayan madalyayı inşallah ülkemize getireceğiz. Özel sporcularımız tarihindeki en parlak dönemini yaşıyor. Özel sporcular ilk kez 2012'de ülke kotasından Ayşegül Tahtakale ile katılıyor. 2016'da biz geldiğimizde Mihriban Korkmaz'la katılıyoruz. 2021'de Tokyo'da ise Mihriban Korkmaz, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın'la 3'e çıkarıyoruz ve şimdi tarihi bir başarıyla Paris'te 7 sporcu ile ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca dünyadan Paris'e atletizmde 6 sporcuyla katılan tek ülke biziz." diye konuştu.

Yıllar önce evlere kapanan bu sporcuların bugün tarihi başarılarla konuşulduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Özel sporcularda kota almak diğer engelli gruplarına göre çok zordur. Biz T20'de tek klasmanda yarışıyoruz. Sporcularımızın Paralimpik Oyunları'na gidebilmesi için dünyada ilk 10'na girmesi gerekiyor. Diğer engel grupları 11-12 klasmanda yarışlara katılırken özel sporcuların tek klasmanda 7 sporcuyla gitmesi tarihi bir başarı. Ayrıca atletizmde Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek bir sporcuyla, Muhammet Atıcı'yla katılıyoruz. Yine Cumhuriyet tarihinde bir ilk, masa tenisinde Ebru Acer, Avrupa şampiyonu ve dünyanın bir numarası olarak 2 yıl önce Paris Paralimpik Oyunları kotasını aldı. Burada büyük emekler var. Gerçekten bu çocukları yetiştiren anne ve babalara, antrenör kardeşlerime çok teşekkür ediyorum."

Elde edilen başarıların Türkiye genelindeki bütün özel çocuklara örnek olduğunu vurgulayan Birol Aydın, "Özel sporcularımız şu anda dünyanın bir numarası. Tek eksiğimiz paralimpik oyunlarda madalya. İnşallah 100 yıl içinde gelemeyen bu madalyayı ülkemize getireceğiz. Atletizmde çok güzel bir geri dönüş alıyoruz çünkü herkes bir Esra Bayrak, Fatma Damla olmak istiyor. Artık erkeklerde herkes bir Muhammet Atıcı olmak istiyor. İnşallah bu başarıyı 2028'e, 2032'ye de taşıyarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Son yıllarda ülkemizdeki engelli sporcular altın çağını yaşıyor"

Tokyo 2020'de Esra Bayrak'ın 4. olarak madalyayı kıl payı kaçırdığını hatırlatan Aydın, "İnşallah bu yıl özel sporcularımız Paris'ten döndüğünde bu masada, bu kameralar karşısında aldığımız madalyalarla huzurunuza çıkacak." dedi.

Birol Aydın, 12 yıl önce özel sporcular için yaptıkları planlama ve çalışmalarla buralara geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk uluslararası yarışlara gittiğim yıllarda 12 ülke varsa Türkiye 12. oluyordu. Bir gün Polonyalı federasyon başkanına Polonya'nın uzun atlamada hep paralimpik oyunlar şampiyonu olmasını nasıl başardıklarını sormuştum. Bana, 'Bu madalyayı almak için 16 yılımı verdim.' cevabını verdi. Biz de 2012 yılından itibaren bir master planı hazırladık. Bütün arkadaşlarımla beraber, bu planlama dahilinde gece gündüz çalışıyoruz. Paris için son 42 günde de hiçbir eksikleri kalmayacak şekilde sporcularımız Samsun'da, Ankara'da, Mersin'de hazırlıklarına devam ediyor."

Masa tenisinde Ebru Acer'in şu anda dünyada birinci sırada olduğunu anlatan Aydın, "Ebru Acer'den Paris'te mutlaka madalya bekliyorum. İnşallah orada da bu performansını devam ettirecek, oradan madalya alacağız. Son yıllarda ülkemizdeki engelli sporcular altın çağını yaşıyor. Gerçekten buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sonra Gençlik ve Spor Bakanlarımıza önceki dönem ve şu anda özel sporcuların ağabeyliğini yapan Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Paralimpik oyunlara iki defa katılan bu kızlara 'altın kızlar' diyorum"

Özel sporcuların uluslararası arenada kazandığı başarılara değinen Birol Aydın, "Yanımda gördüğünüz gibi paralimpik oyunlara iki defa katılan bu kızlara 'altın kızlar' diyorum. Çünkü özel sporcularda tekrar çok önemli. Burada hocalarına, antrenörlerime ayrı bir teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Federasyondaki görevlilerin gönüllülük esasıyla çalıştığını aktaran Aydın, "Biz sadece şampiyonluk anında değil, 24 saatini bu çocuklara geçiren bir ekibiz. Zaten bu başarının en büyük sebebi de bu. Özel sporculara bir gün maddiyatla bir antrenör almanız mümkün değil. Bugün 81 ilde teşkilatlanan büyük bir aileyiz." diye konuştu.

"Esra'ya, Fatma'ya, Ebrar'a, Ebru'ya, Aysel'e, Muhammet'e biz inanarak yola çıktık." diyen Aydın, "Başarı gelmişse işte o inancın, sabrın ve sevginin ürünü. Ben sporcuların hepsinin annesini, babasını tanırım, hepsini tanırım. Zaten antrenörlerle bir ağabey kardeş ilişkimiz var. Biz önce aile olmayı başardık, daha sonra bu çocuklara inandık, sabrettik başarı geldi." ifadelerini kullandı.

Sporcular, madalya sözü verdi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na uzun atlamada kota alan özel sporculardan Fatma Damla Altın, "İlk başta zor geçti, 2024 Paralimpik Oyunları'na arkadaşlarımla beraber kota aldım. Mutluyuz, yarım kalan işimi tamamlamaya gidiyorum. Antrenörüm Aytunç Göz'e ve bir de başkanımız Birol Aydın'a madalya sözü vermiştim. İnşallah madalya alıp ülkeme döneceğim, rengini bilmiyorum." diye konuştu.

Yine uzun atlamada Paris 2024'e kota alan Esra Bayrak da "Paris'te madalyayı Allah'ın izniyle alırız. Ben kendime ve arkadaşıma güveniyorum. Rengini ben de söylemeyeyim. Allah'ın izniyle madalyayla döneceğime inanıyorum. Olimpiyat süreci olduğu için idmanlarımız ayrı, daha zor çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paris 2024'e gülle atmada kota alan özel sporcu Ebrar Keskin de "Mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Oradan da inşallah madalyayla geri döneceğiz." dedi.

Paralimpik özel masa tenisi sporcusu Ebru Acer de Paris'e kota aldığı için çok sevinçli olduğunu ifade ederek, "Ben de madalya kazanacağım ama rengini bilmiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Atletizm 400 metre koşuda Paris'e kota alan özel sporcu Aysel Önder ise "Öncelikle başkanımızın da dediği gibi altın madalyayı hedefliyoruz hepimiz ama şartlar ne olur, nasıl geçer onu bilemiyoruz. Altın veya gümüş söz veremeyiz ama hedefimiz her zamanki gibi altın madalyayı alıp dönmek." diye konuştu.

Muhammet Atıcı da "İdmanlarımız zor geçiyor. İnşallah 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya alacağıma inanıyorum. Elimden geleni yapacağım ve bu madalyayı da rahmetli anneme hediye etmek istiyorum. Sonra da Birol Aydın başkanımıza hediye etmek istiyorum. İnşallah madalyayı alırız." ifadelerini kullandı.