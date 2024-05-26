Özhan Pulat: Hatay'a armağan olsun - Son Dakika
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Özhan Pulat: Hatay'a armağan olsun

Özhan Pulat: Hatay\'a armağan olsun

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, Çaykur Rizespor'u yenerek ligde kalmalarını sağladıkları galibiyeti Hataylı hemşehrilerine armağan ettiğini söyledi. Pulat, takımın her bir oyuncusunun Hatay için mücadele ettiğini vurgulayarak, Hatay'ın kendisi için özel bir şehir olduğunu belirtti.

26.05.2024 22:03
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, "Bu galibiyet, bugün konteynerlerde heyecanla bizi izleyen, dualar gönderen, 100 otobüs buraya gelen, buradan gelecek bir mutlu haber için gözyaşlarını tutamayan Hataylı hemşehrilerime armağan olsun." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özhan Pulat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözlerini hatırlattı.

Pulat, takımda herkesin Hatay halkı için mücadele ettiğine işaret ederek, "Hatay, bir Nijeryalı'nın, Kongolu'nun, Cezayirli'nin, Fransız'ın, Trabzonlu'nun, Batmanlı'nın ve takımdaki tüm onurlu futbolcuların da şahsi meselesi oldu" ifadesini kullandı.

"Hatay'a armağan olsun"

Hatay'ın Süper Lig'de kalmasına değinen Pulat, şunları kaydetti:

"Bu galibiyet, bugün konteynerlerde heyecanla bizi izleyen, dualar gönderen, 100 otobüs buraya gelen, buradan gelecek bir mutlu haber için gözyaşlarını tutamayan Hataylı hemşehrilerime armağan olsun. O kadar mutluyum ki; ilk Gaziantep FK maçında 'Ben buraya problem üretmeye değil, çözümler bulmaya geldim' dedim. Bir gece 01.30'da açılan bir telefonla buraya sabah 06.00'da geldim. Hatay gerçekten hayatımda her zaman çok ayrı yeri olan ve borçlu olduğum bir şehir. Hatay halkının yüzünü biraz güldürebildiysem, biraz acılarını unutturabildiysem benim için en büyük prim de sözleşme de kariyer de bu. Bunun haricinde hiçbir şey umrumda değil. Hatay'a armağan olsun."

Kaynak: AA

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