Özkan Sümer 4. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Özkan Sümer 4. Yıldönümünde Anıldı

Özkan Sümer 4. Yıldönümünde Anıldı

Trabzonspor'un efsanevi ismi Özkan Sümer, mezarı başında vefatının dördüncü yılında anıldı.

22.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon spor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının dördüncü yılında mezarı başında anıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcuları, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in Trabzon'a ve Türkiye'ye mal olmuş unutulmaz bir değer olduğunu söyledi.

Sümer'in, futbolculuk ve teknik adamlığıyla öne çıkan birisi olduğunu aktaran Genç, "Bugün burada bu kadar kıymetli insanımızın kendisini anıyor olması, onu anladıklarının en büyük göstergesidir. Çünkü Özkan Sümer aynı zamanda bu şehrin karakterini ve duruşunu temsil eden bir isimdir. Kendisinin kulübümüze sağladığı olağanüstü katkılar, Türk futboluna kazandırdığı yenilikçi anlayış ve ortaya koyduğu emek her zaman takdirle hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas ise Sümer'in çok müstesna bir insan olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor'un kuruluşundaki ilk lisanslı futbolcularından biriydi. Hem futbolcu hem teknik adam hem de başkan olmak dünyada eşine az rastlanır bir durum. Bu da kendisini farklı bir yönüyle özel kılmıştır. Hocamız, futbolun bir iş olduğunun yanında bir sanat ve felsefe olduğunu sık sık vurgulamış ve kendi kariyer planlamasında bunu öne çıkarmıştır." dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de Sümer'in vefatının 4. yılı olduğunu hatırlatarak, "Ancak o ne Trabzon'un ne de Türk futbolunun hafızasında bir an olsun silinmedi, silinmeyecek." ifadesini kullandı.

Sümer'in sadece bir futbol adamı değil, bilge, yol gösterici, inanç ve azmin simgesi olduğunu ifade eden Ören, şunları söyledi:

"Trabzonspor'un toprağından filizlenen bir fidan gibi büyüyüp köklerini Türk futbolunun en derinlerine saldı. Onun dokunduğu her genç futbolcunun gözlerinde, bir geleceğin umudu parladı. Onun tesisleşme için inşa ettiği her yapı, aslında sadece bir kulübün değil, bir kentin ve milletin hayallerini koruyan kaleler oldu. Özkan Sümer, 'Türk futbolunun kurtuluşu üretimdedir.' derken yalnızca futbolu değil bir milletin yeniden doğuşunun sırrını da anlatıyordu. O sadece sahada değil hayatın her alanında ilkeli duruşu, dürüstlüğü ve cesaretiyle hep bir öğretmen, lider oldu."

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.

Trabzonspor'dan paylaşım

Trabzonspor Kulübü de Özkan Sümer'in vefatının yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Bordo-mavili kulübün mesajında, "Futbolcu, yetenek avcısı, hoca, başkan… Türk futbolunun yapı taşı… Ülkemizin ve Trabzonspor'umuzun yetiştirdiği en önemli spor adamlarından Özkan Sümer'i vefatının dördüncü yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Özkan Sümer, trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özkan Sümer 4. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Özkan Sümer 4. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.