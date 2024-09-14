Özlem Melek, Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
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Özlem Melek, Altın Madalya Peşinde

Özlem Melek, Altın Madalya Peşinde

Dünya şampiyonu Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde altın madalya hedefliyor.

14.09.2024 11:47
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Macaristan'da geçen ay Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde de gözünü altın madalyaya çevirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan, 10 yıl önce tanıştığı kick boks ve muaythai sayesinde hayatı değişen Özlem Melek Korkmaz, bu sürede katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza attı.

Geçen yıl Antalya'da Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ve ağustosta Macaristan'da Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Özlem Melek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde de altın madalya hedefliyor.

Muaythai Milli Takımı Antrenörü Ömer Uğur gözetiminde günde çift antrenman yaparak organizasyona hazırlanan Özlem Melek, kariyerine Süper Lig madalyasını da eklemek istiyor.

"Dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletebildiğim için gururluyum"

Özlem Melek Korkmaz, AA muhabirine, bugüne kadar katıldığı yarışmalarda birçok derece elde ettiğini söyledi.

Yeni başarılar elde etmek istediğini belirten milli sporcu, "Dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletebildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Hocamın, ailemin ve takım arkadaşlarımın emeklerini karşılıksız bırakmadığım için mutluyum. Muaythai Süper Ligi yarı final, final maçlarına hazırlıyorum. Allah'ın izniyle orada da birinci olup 2025'te yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum. 2025 yılındaki diğer hedeflerim de muaythai ve kick boksta büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Antrenörü gözetiminde antrenmanlara devam ettiğini aktaran Özlem Melek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de kupa ve madalyayı hatta kemeri alıp Bitlis'imize armağan etmek istiyorum. İnşallah hedeflerime ulaşırım. Son 10 yılıma birçok başarı kattım. Özellikle son 2 yılda muaythai ve kick boksta dünya şampiyonu olabildiğim için mutluyum. İki ayrı branşta dünya şampiyonluğunu getirebildiğim için sevinçliyim. Elde ettiğim başarılardan dolayı sevincimi kelimelerle ifade edemiyorum. İnşallah bundan sonra da başarılarımla adımdan söz ettirmeye devam edeceğim."

Antrenör Ömer Uğur ise "Bu yıl hedefi dünya şampiyonu olmaktı. Ağustosun sonunda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Bundan sonra muaythai ve kick boksta büyükler kategorisinde başarı göstererek ülkemizi ve ilimizi gururlandıracak. Elde ettiği başarıdan dolayı gururluyuz, mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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