Palandöken, 2026 Snowboard Dünya Kupası\'na Ev Sahipliği Yapacak

SBX World Cup 2026 Snowboard Dünya Kupası'na kış sporları merkezi Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliği yapacak.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 6-8 Mart tarihleri arasında yapılacak şampiyona öncesi basın toplantısı düzenlendi. Aydın Baruş, Mehmet Sekmen, Süleyman Şahin, Uwe Beier, Levent Çakmur, Zafer Aynalı ve Selim Bağrıyanık, şampiyona hakkında bilgi verdi.

Erzurum'un dünya standartlarındaki tesisleriyle kış sporlarının parlayan yıldızı durumuna geldiğini ifade eden Vali Aydın Baruş, "Bugün 15 farklı ülkeden gelen sporcularımız ve 300 kişilik teknik ekibimizle bu iddialı konumumuzu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlıyoruz. Palandöken'in heyecan verici pistleri, en yetenekli snowboard sporcularının mücadelesine sahne olacak. Bu maraton, 8 Mart'taki büyük finale kadar sadece bir yarış değil Erzurum'un misafirperverliğini ve Türkiye'nin organizasyon gücünü dünyaya duyuran bir vitrin olacaktır" dedi.

KIŞ SPORLARINDAKİ POTANSİYEL

Palandöken'de gerçekleştirilecek organizasyonun Erzurum'un uluslararası spor arenasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu organizasyon yalnızca bir yarışma değildir. Bu organizasyon; Erzurum'un, Türkiye'nin ve kış sporları alanındaki potansiyelimizin dünyaya gösterildiği büyük bir vitrin niteliğindedir. Palandöken'in eşsiz doğası, güçlü altyapısı ve uluslararası standartlara sahip pistleri sayesinde dünyanın dört bir yanından sporcular Erzurum'da buluşmaktadır. SBX World Cup organizasyonunda 15 farklı ülkeden gelen yaklaşık 300 kişilik uluslararası katılımcıyı şehrimizde ağırlıyoruz. Sporcular, teknik ekipler, antrenörler ve organizasyon ekiplerinden oluşan bu geniş katılım, Erzurum'un uluslararası spor dünyasındaki yerini bir kez daha güçlendirmektedir" diye konuştu.

Sekmen, şampiyonaya İsviçre, Avusturya, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda, Japonya, Çin, Rusya, Macaristan, Çekya, İspanya, Brezilya ve Avustralya gibi dünyanın farklı kıtalarından birçok ülkenin katılacağını belirtti.

Uluslararası alandaki en prestijli spor organizasyonlarından birinin Erzurum'da yapıldığını ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin, organizasyonun dünyada snowboard ailesi tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Şampiyonanın Erzurum'da ikinci kez düzenlendiği bilgisini veren Şahin, gelecek yıl büyükşehir belediyesiyle 3 yıllık protokol imzalayacaklarını kaydetti.

Yarış Direktörü Uwe Beier, Erzurum'un yarışmaya ikinci kez ev sahipliği yapacağını belirtti. Beier, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

ANTRENMAN YAPTILAR

Dünden itibaren Erzurum'a gelen sporcular, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistte antrenman yaptı. Sporcular, 6 Mart günü yapılacak eleme yarışlarının ardından 7-8 Mart'ta finalde mücadele edecek.