Palandöken'de Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Palandöken'de Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Palandöken\'de Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de düzenlenen Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'na 50'den fazla sporcu katıldı. Şampiyonayı izleyen Erzurum ve Ardahan valileri, 20 metre yüksekliğindeki yapay buz duvarına tırmandı.

08.02.2025 16:47  Güncelleme: 16:55
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TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken 150 metre genişliğinde 20 metre yüksekliğindeki buz duvarı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sporcuların yarıştığı şampiyonayı izleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 20 metrelik buz duvarına başarıyla tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Palandöken İce Park'ta düzenlenen Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası başladı. Bahçe sulama sistemi kullanılarak oluşturulan yapay buz duvarındaki şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından 50'den fazla sporcu katıldı. Palandöken Dağı'nın 2300 metresinde kurulan buz duvarında ilk gün lider kategorisinde sporcular yarıştı. Buz duvarında oluşturulan 2 ayrı rotada, sporcular jüri tarafından çizilen mavi kutucuklara kazmalarıyla tırmanarak en yüksek puanı alma mücadelesi verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu hakemi ve şampiyona jüri başkanı Mine Kaya, hava şartları sebebiyle belirledikleri rotaların karla kaplanması sebebiyle temizlik yaptıklarını söyledi. Kaya, yarışmanın ilk günü lider kategorisinde ikinci günü 9 Şubat Pazar günü ise hız kategorisinde mücadele olacağını belirtti. Kaya, lider kategorisinde sporcuların rotadaki mavi kutucuklara ulaşarak en yüksek puanı almaya çalışacaklarını bildirdi.

VALİLER BUZ DUVARINDA

Palandöken'deki yapay buz duvarında devam eden şampiyonayı izleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, aldıkları kısa dersin ardından 20 metre yükseklik için tırmandı. Antrenörlerin anlattığı bilgilerin ardından buz duvarına ilk çıkan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 18 metreye kadar çıkabildi. Buz tırmanışını ilk kez yaptığını belirten Çiçek, "Çok keyifliydi. Erzurum, Türkiye'de kış sporlarının merkezi olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Buz duvarında kendisi için belirlenen rotada tırmanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, zorlu bir mücadelenin ardından 20 metreye ulaştı. Buz duvarının zirvesine çıkan Çiftçi, kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Vali Çiftçi, buz duvarına daha önce 2 kız tırmandığını hatırlatarak üçüncü tecrübeyi de yaşamış olduğunu söyledi. 20 metre yüksekliği 150 metre genişliğindeki buz duvarının Türkiye'nin ilk ve tek yapay buz duvarı olduğunu belirten Çiftçi, keyifli bir tırmanış gerçekleştirdiğini bildirdi.

Palandöken Dağı'ndaki buz duvarında tırmanışlar 9 Şubat Pazar günü hız kategorisiyle devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Palandöken'de Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

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