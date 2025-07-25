Palandöken'de Yüksek İrtifa Koşusu Başladı - Son Dakika
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Palandöken'de Yüksek İrtifa Koşusu Başladı

Palandöken\'de Yüksek İrtifa Koşusu Başladı
25.07.2025 10:14
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dört ülkeden 200 sporcunun katıldığı Run to Stars koşusu, Palandöken'de başladı.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda 4 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu" başladı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğinde Palandöken Dağı'nda düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu"na; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve İran'dan sporcular katılıyor.

Sporcular, sağlık kontrollerinin ardından Palandöken Dağı'nın 2300 rakımından 3200 rakıma doğru koşuya başladı.

Yarışlarda, jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri de hazır bulundu.

Yarışmanın saha koordinatörlerinden Melikşah Tekin, AA muhabirine, 4 Mart 2019'da vefat eden dağcı ağabeyi Mustafa Tekin anısına yarışmanın düzenlendiğini söyledi.

Bu organizasyonun 2019 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ile planlandığını ancak Kovid-19 salgını ve daha sonrasında ağabeyinin vefatı nedeniyle ertelendiğini anlatan Tekin,"Bugün ilk koşumuzu yapıyoruz, 5K Mustafa Tekin 3200 koşusunu yapıyoruz. Bu koşunun en büyük özelliği 2300'den 3200 rakıma 1000 metrelik irtifayı sadece 5 kilometrede alacağız, bu muhteşem kondisyon ve kardiyo gerektiriyor. Yarın da 27 ve 57 kilometrelik koşu olacak. Bu koşularla Palandöken'in doğal güzelliklerini, tabyalarımızı, Ejder 3200 zirvemizi ve Erzurum'un muhteşem ovasını göstermek için rotalar hazırladık." dedi.

Tekin, yarışlara 4 ülkeden toplamda 200 sporcunun katıldığını, bugün düzenlenen yarışların irtifa nedeniyle 50 kişiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Yarışlara Van'dan katılan Emine Sevgin de zor olan parkuru başarıyla tamamlayacaklarını ifade etti.

Giresun'dan katılan İpek Aydemir de Palandöken'in her türlü doğa ve kış sporlarına ev sahipliği yapabileceğini belirterek, "Daha önce Palandöken'e sadece kayak için gelmiştim, parkur çok keyifli." diye konuştu.

Palandöken Masterler Grubu olarak yarışlara katılan Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Şahin Zaimoğlu da ???????Erzurum için çok güzel aktivite olan organizasyonda, zirveye çıkmayı başaracaklarını söyledi.

Yarın farklı etaplarda düzenlenecek koşu, ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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