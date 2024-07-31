Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi sporun gözdesi - Son Dakika
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Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi sporun gözdesi

Erzurum Palandöken Dağı'nda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarının tercih ettiği bir kamp merkezi haline geldi. Sağladığı imkanlar ve güzel havasıyla dikkat çeken merkez, bu sezon da rağbet gördü.

31.07.2024 10:55  Güncelleme: 11:03
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- Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi sporun gözdesi

ERZURUM - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nda bulunan ve 2 bin rakımın üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sunduğu imkanlarla bu sezon yine rağbet gördü.

Erzurum Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve oteller, bu yıl yine futbol takımlarının gözde kamp merkezi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin son yıllarda önde gelen kamp merkezlerinden biri olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, özellikle futbol takımlarının sezon hazırlığı için tercih ettikleri bir yer haline geldi.

"Eylül ayına kadar devam edecek"

Bu yıl da çoğu futbol takımının kamp yapmak için Erzurum'u seçtiğini belirten Otel Müdürü Ömer Akçay, "Temmuz ayının ilk haftasıyla misafirlerimiz gelmeye başladı. Bu yıl Erzurum Palandöken'de birçok kulübümüze inşallah kamp yaptıracağız. Bunlar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları. Bununla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nun hoca adayları, antrenör kursları ve seminerleri burada devam ediyor. Eylül ayına kadar Erzurum'da futbolla yaşamaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt dışından da birçok ülkeden takımı misafir ediyoruz. Ciddi anlamda yurt dışından talepler var" dedi.

"Her takıma özel bir saha"

Sporcuların Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etme sebeplerinin başında güzel havası ve sahaları olduğunu ifade eden Akçay, "Erzurum'un en büyük özelliği; 17 tane hazır çim, doğal futbol sahamız var. Bu noktada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, profesyonel ekibiyle güzel çalışmalar yapıyor. Bununla beraber ulaşımın kolaylığı, doğal klima dediğimiz havanın maksimum 26-27 dereceye çıkması ve kuru havayla beraber akşamları inanılmaz serin olması büyük avantaj. Futbol takımları da bu noktada tercih sebebini Palandöken'den yana yapıyorlar. Her takıma özel bir saha oluyor" şeklinde konuştu.

Yurtdışından takımlar da ilgi gösteriyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi projesi kapsamında Palandöken Dağı'nın yaklaşık 2 bin metre rakımına kurulan antrenman sahaları, başta süper lig takımları olmak üzere Türkiye liglerindeki kulüplerin ilgisini çekiyor. Palandöken'deki sahaların yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaptırılan sahalar her yıl yaz aylarında onlarca futbol takımına çalışma imkanı veriyor. Bu yıl İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten bir çok takım kamp için Palandöken'i tercih etti.

Kaynak: İHA

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