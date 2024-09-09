Pamukkale'de Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışları Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Pamukkale'de Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışları Başlıyor

Pamukkale\'de Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışları Başlıyor

Pamukkale'de düzenlenecek olan Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışları, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışmaların lansmanı yetkili kuruluşlar ve sponsorların katılımıyla yapıldı. 8 ülkeden 452 sporcu yarışacak.

09.09.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışları 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Pamukkale'de gerçekleşecek. Yarışmaların lansmanı yetkili kuruluşlar ve sponsorların katılımıyla yapıldı.

1. Uluslararası Pamukkale Granfondo Bisiklet Yol Yarışı kısa parkur ve uzun parkur şeklinde 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Pamukkale'de yapılacak. Denizli Valiliği himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak yarışmalar Denizli Özel Egekent Hastanesi, Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odasının sponsor desteleriyle yapılacak.

8 ülkeden 452 sporcu yarışacak

Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde gerçekleşecek yarışmalar kısa ve uzun parkur şeklinde 54 km. ve 85 km. olarak koşulacak. Yarışmalara 8 ülkeden 452 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı. 14 Eylül Cumartesi günü Pamukkale'de kurulacak Expo alanında yarışmaların hazırlıkları tamamlanacak. Aynı gün saat 14.30'da Protokol ve Basın Turu şeklinde kısa bir tanıtım turu gerçekleşecek. İki gün boyunca devam edecek organizasyona tüm vatandaşlar 7'den 70'e bisikletiyle gelerek etkinliklere katılabilecek. Toplamda 18 kategoride gerçekleşecek resmi yarışmalar ise 15 Eylül Pazar günü 08.00 ve 08.20'de başlayacak. Yarışmaların ödül töreni 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te yapılacak.

"Pamukkale prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapacak"

Tanıtım Lansmanına Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, Üstek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Üstek, Altınbaşak Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Denizlili Milli Bisikletçiler ile basın mensupları katıldı. Uluslararası Granfondo Bisiklet Yarışlarına Denizli olarak ilk kez ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporda marka kent hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. İlman tüm vatandaşları hafta sonu yapılacak bu prestijli organizasyona davet etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pamukkale'de Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışları Başlıyor - Son Dakika

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