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Panathinaikos, Fatih Terim'i teknik direktör olarak açıkladı - Son Dakika
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Panathinaikos, Fatih Terim'i teknik direktör olarak açıkladı

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini duyurdu. Terim'in yarın Yunanistan'a giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Panathinaikos, Fatih Terim\'i teknik direktör olarak açıkladı
26.12.2023 - 20:24,
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Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sözleşme ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyeri ve kazandığı başarılar paylaşıldı.

70 yaşındaki teknik adamın, yarın Yunanistan'a giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fatih Terim son olarak Aralık 2017 - Ocak 2022 tarihleri arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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