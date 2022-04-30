Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı - Son Dakika
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Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı

30.04.2022 15:03
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, iki kategoride yarıştı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TBESF Milli Takım Antrenörü Kadri Akgün, AA muhabirine, organizasyonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Müsabakalar gayet sorunsuz ve çekişmeli geçti. 18 ilden 55 sporcu ağırladık." diye konuştu.

Kupanın son gününde kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Karışık 50 Metre Tüfek Yatarak Atış SH1 (R6)

1. Savaş Üstün - 607,6

2. Erhan Coşkuner - 604,6

3. Mustafa Tuncel - 589,2

Karışık 50 Metre Tabanca SH1 (P4)

1. Taha Yasin Küsmüş - 524

2. Ayşegül Pehlivanlar - 517

3. Cevat Karagöl - 505

Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı
Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı - Son Dakika
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