Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü

07.07.2025 16:38
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Gaziantep'te keşfedilerek yüzme ve ardından da halter branşına kazandırılan paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 12 yıllık spor hayatında Türkiye şampiyonlukları da dahil olmak üzere 92 madalya kazandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Kayaönü mahallesinde yaşayan 22 yaşındaki paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, engelli çocuğu bulunan bir kadın sporcunun tavsiyesi üzerine 10 yaşında yüzme branşına başladı. 20 yaşına kadar yüzmeyi severek sürdüren ve katıldığı müsabakalarda önemli başarılar elde ederek 10 yıla 90 madalya sığdıran Esra Nisa Özkılsız, 2 yıl önce de yüzme antrenörünün tavsiyesi üzerine haltere yöneldi.

Vücut yapısının haltere daha yatkın olması nedeniyle 2 yıl önce halterle tanışan ve kısa sürede önemli başarılar elde eden Esra Nisa Özkılsız, 2 yıl içerisinde Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliğini elde ederek adından söz ettirmeyi başardı.

Yüzme ve halterde şu ana kadar hemen hemen katıldığı tüm yarışmalarda 90'ı yüzme ve 2'si de halter müsabakalarında olmak üzere toplamda 92 adet madalya elde eden Esra Nisa Özkılsız, yeni başarılar için Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Özkılsız, geçtiğimiz yıl Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Bench Press Para Powerlifting Türkiye Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, geçtiğimiz hafta Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 41 kilogramda 77 kilogram kaldırarak Türkiye ikinciliği elde etti.

Aldığı madalyalar nedeniyle arkadaşları tarafından 'madalya avcısı' olarak anılan ve engelli bireylerin yanı sıra kız çocuklarına örnek olmak isteyen Esra Nisa Özkılsız, başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmayı hedefliyor.

Yaşından çok madalyası olan, Avrupa ve dünya şampiyonalarından puan toplayıp olimpiyatlara gitmek isteyen Esra Nisa Özkılsız, en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

35 KİLOYUM VE NEREDEYSE KENDİ AĞIRLIĞIM KADAR MADALYAM VAR''

12 yıllık spor hayatı boyunca önemli başarılar elde eden Esra Nisa Özkılsız, yüzme ve halter sporunda kazandığı 92 madalyayla yaşından çok ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sayısız derecelerinin ve madalyalarının bulunduğunu bildiren Esra Nisa Özkılsız, "12 yıldır sporla uğraşıyorum. Spor hayatim boyunca yüzme ve halterde defalarca madalyalar kazandım. 35 kiloyum ve neredeyse kendi ağırlığım kadar madalyam var. O kadar çok madalyam var ki artık kaldırmakta bile zorlanıyorum" dedi.

''YÜZMEDE 90 MADALYA KAZANDIM''

10 yaşında yüzme branşında spor hayatına başladığını anlatan Özkılsız, "Yüzmede 90 tane madalya kazandım. Halterde 2 tane madalya kazandım. Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde ettim. Geçen hafta Kırıkkale'den geldim. Türkiye ikincisi oldum. 77 kiloyla ondan önceki sene de Ankara'da birinci oldum" ifadelerini kullandı.

Madalyalarla süslediği yüzme ve halter serüvenini anlatan Özkılsız, ailesi ve antrenörünün desteğiyle yarışmalara hazırlanmaya başladığını dile getirerek, "Yüzme sporuna engelli oğlu olan bir abla sayesinde başladım. Bana bana kemiklerimin daha gelişmesi ve boyumun uzaması için yüzmemi tavsiye etti. Yüzme antrenörüm de beni haltere yönlendirdi. Haltere başladığım için çok mutluyum. Çünkü halterde gerçekten çok iyi dereceler yapıyorum. Şu an en yüksek derecem 85 kilo ve bununla Avrupa'ya gidebilme olanağım var. 80 kilo ile Avrupa derecelerimiz olmuştu. Şu an önümde Mısır Kahire'de yapılacak bir müsabaka var. Dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Kahire'den Türkiye'ye madalya ile dönmek istiyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı Mısır'da dalgalandırmak istiyorum. 2028 yılındaki Los Angeles olimpiyatlarına da katılıp bayrağımızı en yüksek şekilde dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

Spor hayatında çok güzel değişikliklere neden olduğunu ve insanların kendisine karşı bakışlarının çok farklı olmaya başladığını söyleyen Özkılsız, engelli arkadaşlarının da kendilerine güvenmelerini ve bir spor dalıyla uğraşmalarını tavsiye etti.

Halter Antrenörü Ali İhsan Güneş ise sporcusu Esra Nisa'nın çok başarılı, azimli ve gayretli olduğuna dikkati çekerek, Esra Nisa ile her zaman gurur duyduğunu ve her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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