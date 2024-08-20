Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın Adana'ya döndü - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın Adana'ya döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın Adana\'ya döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Adana'ya dönerek karşılandı. Ailesi, sporcular ve ilgililer tarafından havalimanında karşılanan Nafia, gelecek kuşaklara ışık olmayı ve ülkesini gururlandırmayı sürdüreceğini belirtti.

20.08.2024 16:48
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama programına, milli sporcunun annesi Ayşe ve babası Mehmet Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

İstanbul'dan gelen uçakla Çukurova Havalimanı'na inen Nafia, anne ve babasıyla hasret giderdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar, sporcuya çiçek verdi.

Nafia, burada kendisini karşılayanlarla da selamlaştı.

Milli sporcu, Paris'te kazandığı bronz madalyayı bir süreliğine annesi Ayşe'nin boynuna astı.

"Ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim"

Nafia Kuş Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle karşılanmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini dile getiren Nafia, çalışmaları ve başarılarıyla gelecek kuşaklara ışık olmak istediğini vurguladı.

Adana'da nice şampiyonların yetişeceğine inandığını belirten Nafia Kuş Aydın, şöyle devam etti:

"Ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim. Ailem bu sürece en yakın şekilde şahit oldu. Düştüğümde beni yeniden kaldırdılar. Hep bana inandılar ve güvendiler. Dünya şampiyonu olduğumda Adana beni bağrına basmıştı, güzel karşılamıştı. Şimdi olimpiyat madalyasıyla geldim. Yine çok güzel bir karşılama. İlerleyen süreçte olimpiyatlarda altın madalya kazanıp yine buraya ineceğim ve sizleri gururlandırmaya devam edeceğim."

Nafia, daha sonra kendisini karşılayan sporcularla fotoğraf çektirdi.

Adana Valisi Köşger'e ziyaret

Nafia daha sonra beraberinde ailesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Aileyi ve sporcuyu tebrik eden Köşger, Nafia'nın başarılarının devamını diledi.

Vali Köşger, Nafi Kuş Aydın'a hediye de verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Nafia, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya gelmiş, bu maçı 2-1 kazanarak madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın Adana'ya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın Adana'ya döndü - Son Dakika
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