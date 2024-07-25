Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Branşında İlk Gün Sonuçları

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın futbol branşında ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak olimpiyat oyunlarının futbol branşında ilk müsabakalar tamamlandı.

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

Özbekistan- İspanya: 1-2

Gine- Yeni Zelanda: 1-2

Irak- Ukrayna: 2-1

Japonya- Paraguay: 5-0

Fransa-ABD: 3-0

Mali- İsrail: 1-1

Mısır- Dominik Cumhuriyeti: 0-0

Arjantin- Fas: 1-2

Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı

Saint-Etienne kentindeki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı.

Fas, 45+2 ve 49. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin, 68. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalarında Arjantin durumu 2-2 yaptı. Golün ardından maçın bitmesine kısa bir süre kala taraftarların sahaya inmesi üzerine hakem ve futbolcular soyunma odasına girdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesi maçın 2-2 sona erdiğini duyururken, bir saat sonra VAR incelemesi yapan maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, Arjantin'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Boş tribünler karşısında yeniden başlayan maç, 3 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.

Fas olaylı maçı 2-1 kazandı.