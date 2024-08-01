Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşının çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Erkekler 2 Ağustos Cuma günü, kadınlar ise 3 Ağustos Cumartesi günü sahaya çıkacak. Erkeklerde Fas-ABD, Japonya-İspanya, Mısır-Paraguay ve Fransa-Arjantin eşleşmeleri yapılacak. Kadınlarda ise ABD-Japonya, İspanya-Kolombiya, Kanada-Almanya ve Fransa-Brezilya eşleşmeleri gerçekleşecek.

01.08.2024 01:03
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşının çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Erkekler 2 Ağustos Cuma günü, kadınlar ise 3 Ağustos Cumartesi günü sahaya çıkacak.

Olimpiyat oyunlarının futbol çeyrek final programı şu şekilde

Erkekler:

2 Ağustos Cuma

16.00 Fas-ABD (Parc des Princes)

18.00 Japonya- İspanya (Lyon)

20.00 Mısır- Paraguay (Marsilya)

22.00 Fransa- Arjantin (Bordeaux)

Kadınlar:

3 Ağustos Cumartesi

16.00 ABD-Japonya (Parc des Princes)

18.00 İspanya- Kolombiya (Lyon)

20.00 Kanada- Almanya (Marsilya)

22.00 Fransa- Brezilya (La Beaujoire)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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