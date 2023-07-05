Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Christophe Galtier ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Christophe Galtier ile Yollarını Ayırdı

05.07.2023 13:45

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile sözleşmesini feshetti. Kulüp, Galtier ve yardımcılarına gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür ederken, gelecek kariyerleri için en iyisini diledi. Galtier, PSG ile geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

YARDIMCILARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler." ifadeleri kullanıldı.

LIGUE 1'DE ŞAMPİYON OLDU

Christophe Galtier, Temmuz 2022'de göreve başladığı Paris Saint-Germain ile geçen sezon ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Christophe Galtier'in görevine son verdi
Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Christophe Galtier ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika


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