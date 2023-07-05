Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

YARDIMCILARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler." ifadeleri kullanıldı.

LIGUE 1'DE ŞAMPİYON OLDU

Christophe Galtier, Temmuz 2022'de göreve başladığı Paris Saint-Germain ile geçen sezon ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.