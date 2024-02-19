Passolig tarihe mi karışıyor? Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması - Son Dakika
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Spor

Passolig tarihe mi karışıyor? Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı, Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte Süper Lig'de uygulanan Passolig E-bilet uygulamasının dönemi sona ermiş oldu.

19.02.2024 14:58  Güncelleme: 15:16
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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

PASSOLİG DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

Bu açıklamaya göre Süper Lig'de uygulanan Passolig E-bilet uygulamasının dönemi sona ermiş oldu. Gelecek sezon kulüpler anlaşmalı olduğu firmalarla geliştirilen yerel uygulamalar üzerinden maç bileti satışlarını gerçekleştirecek.

SATIŞ VE DAĞITIMI KULÜPLER TARAFINDAN YAPILACAK

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı; "Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

Passolig tarihe mi karışıyor? Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması
Passolig tarihe mi karışıyor? Kulüpler Birliği\'nden elektronik bilet açıklaması

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