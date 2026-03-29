Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

29.03.2026 16:29
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de gelecek hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı için 2 milyon Euro'luk dev bir prim belirledi.

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan ve gözünü üst üste dördüncü şampiyonluğa diken Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi harekete geçti.

DURSUN ÖZBEK'TEN PRİM MÜJDESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dursun Özbek ve ekibi, Trabzonspor maçı için 2 milyon Euro'luk dev bir prim belirledi. Daha öncesinde ligde oynanan Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon Euro, RAMS Başakşehir maçında için ise 1 milyon Euro prim dağıtan sarı-kırmızılı yönetim, bu kez rakamı yükselterek 2 milyon Euro'ya çıkardı. Dev maçın kazanılması halinde primin direkt olarak hesaplara yatırılacağı ifade edildi.

FUTBOLCULARIN ALACAKLARI DA ÖDENDİ

Öte yandan Galatasaray yönetimi, geride bıraktığımız günlerde futbolcuların maaşı, bonservis ödemeleri ve primlerinin hepsinin ödemesini gerçekleştirerek UEFA'dan borçsuzluk kağıdını aldı ve futbolcuların moral ve motivasyonunu artırdı.

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

16:43
Kante’nin Fenerbahçe’ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
15:01
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
