Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı - Son Dakika
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Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı

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İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncularından biri olan Rio Ferdinand, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler için İspanyol devine çağrıda bulundu. Real Madrid'in sorunu olduğuna dikkat çeken 46 yaşındaki Ferdinand'ın Arda için X hesabından yaptığı paylaşım milyonlarca görüntüleme aldı.

29.04.2025 18:16
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Bu sezon beklentilerin altında kalan Real Madrid'de takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcumuz Arda Güler'i kulübeye hapsetmesi tepkilere neden oldu. İtalyan teknik adamın bu tutumuna efsane futbolcu Rio Ferdinand da sessiz kalamadı.

Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı

"REAL MADRDID'İN BİR SORUNU VAR"

Bir zamanların en iyi defans oyuncularından biri olan İngiliz stoper Rio Ferdinand, sosyal medya hesabından Arda Güler için paylaşım yaptı. Rio Ferdinand, yetenekleri tartışılmayan milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'de daha çok süre alması gerektiğini savundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rio Ferdinand, "Real Madrid'in bir sorunu var. Toni Kroos emekli oldu ve Luka Modric artık eskisi kadar genç değil. Bu Madrid takımı, bir oyun kurucuya, tempoyu belirleyen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Harika oyuncuları var ama bu önemli öğe şu anki kadroda eksik. Arda Güler, genç ve fiziksel olarak gelişebilir ama bazı oyuncular fiziksel güce dayanmak zorunda değildir (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi gibi). Ona zaman ve etrafında doğru yapı verilirse, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu ritmi sağlayabilir ve oyunu kontrol edebilir!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar;

Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı
Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı

PAYLAŞIMI MİLYONLARA ULAŞTI

46 yaşındaki efsane ismin X hesabındaki Arda Güler paylaşımı milyonlarca kez görüntülendi ve etkileşim yağmuruna tutuldu. Dünya üzerindeki yüzlerce futbolseverin görüşlerini yazdığı söz konusu paylaşımda Arda'ya yapılan haksızlık dile getirildi.

Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 18'i ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve toplam 1388 dakikada süre aldı. Arda, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda\'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı

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Son Dakika Spor Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Tek derdimiz arda mı atanamamaktan hergün ailemle kavga ediyorum iş yok güç yok 27 11 Yanıtla
  • Ates null:
    Sizin ekipten Arda'nın akrabası filanmı var.Zart zurt Arda haberi. 13 17 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Arda ayağına gelen üç topun ikisinibgeri pas yapıyor. Daha çok ileri oynamasi sart. 14 9 Yanıtla
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